Fiat recupera un icono que tuvo, para muchos, el heredero más feo de la historia

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 19:43h.

Será presentado en otoño y llegará al mercado en 2028

Fiat mejora al Dacia Sandero en todo

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Cuando se habla del Fiat Multipla, muchos recuerdan inmediatamente aquel monovolumen de finales de los noventa. Un coche extraordinariamente práctico, pero también uno de los más discutidos por su aspecto. Sin embargo, el verdadero origen de ese nombre se remonta mucho más atrás. Fue el Fiat 600 Multipla, un modelo que revolucionó el aprovechamiento del espacio hace décadas y que ahora servirá de inspiración para un nuevo proyecto de la firma italiana.

Fiat ha confirmado que ese futuro modelo se llamará Multiplina. No será el sustituto del peculiar Multipla moderno, sino un vehículo que recuperará la filosofía del histórico 600 Multipla. Es decir, un automóvil compacto, muy espacioso y pensado para responder a las nuevas necesidades de movilidad en las ciudades europeas.

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El Fiat Multipla original tendrá heredero

El nuevo Multiplina ocupará un lugar intermedio dentro de la gama. Se situará entre el Topolino, el pequeño cuadriciclo eléctrico de la marca, y modelos convencionales como el Fiat 500, el Pandina o el Grande Panda. Su objetivo será ofrecer una solución más práctica para quienes buscan un coche urbano con mayor habitabilidad.

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La apuesta tiene lógica. El Topolino se ha convertido en uno de los grandes éxitos comerciales del segmento de los microcoches. En Stellantis consideran que este mercado seguirá creciendo durante los próximos años, impulsado por el elevado precio de los automóviles tradicionales y por el interés de muchos conductores en vehículos sencillos y eficientes para la ciudad.

Llegará al mercado en 2028

A diferencia del Topolino, el nuevo Multiplina estará homologado como L7e, la categoría de cuadriciclos pesados. Dispondrá de cuatro plazas, una velocidad máxima superior a los 45 km/h de los modelos L6e y un motor de mayor potencia, lo que permitirá realizar desplazamientos con mucha más libertad.

La presentación oficial está prevista para el próximo Salón de París, mientras que su llegada al mercado no se producirá hasta 2028. Todo apunta a que será fabricado en la planta de Kenitra, en Marruecos, donde ya se ensamblan otros vehículos eléctricos del grupo.