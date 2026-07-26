Coches y Motos 26 JUL 2026 - 08:46h.

Este SUV italiano es una alternativa interesante al modelo francés

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El Fiat 600 ha llegado al mercado con un objetivo muy claro: recuperar el protagonismo de la marca italiana en uno de los segmentos más importantes de Europa. Lejos de ser simplemente una reinterpretación moderna del histórico utilitario, este modelo se presenta como un SUV urbano con un diseño muy atractivo, una amplia dotación tecnológica y unas mecánicas eficientes que lo convierten en una de las alternativas más interesantes frente a modelos como el Peugeot 2008, Renault Captur o Toyota Yaris Cross.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención es la importante rebaja comercial de la que disfruta actualmente. Gracias a las promociones disponibles, el Fiat 600 reduce considerablemente su precio de acceso, situándose como una de las opciones con mejor relación entre coste, equipamiento y prestaciones dentro de su categoría. Esta estrategia comercial está permitiendo que muchos compradores que antes no se planteaban un modelo de la marca italiana ahora lo incluyan entre sus principales candidatos.

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Visualmente, el Fiat 600 mantiene algunos rasgos inspirados en el icónico Fiat 500, aunque adaptados a un formato SUV mucho más amplio y práctico. Sus líneas redondeadas, la firma luminosa LED y los detalles cromados le proporcionan una imagen simpática, moderna y diferente a la de la mayoría de sus competidores. Es un coche con mucha personalidad, capaz de destacar incluso en un segmento tan saturado como el de los SUV urbanos.

Motores eficientes y mucho equipamiento

La gama del Fiat 600 está formada por versiones híbridas ligeras y una variante completamente eléctrica. En el caso de las mecánicas híbridas, el sistema de 48 voltios permite mejorar el consumo de combustible y obtener la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante para quienes circulan habitualmente por grandes ciudades.

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Las versiones híbridas están disponibles con potencias de 110 y 145 CV, asociadas a una transmisión automática de doble embrague que destaca por su rapidez y suavidad de funcionamiento. Gracias a esta combinación, el consumo homologado se mantiene en torno a los 4,8 litros cada 100 kilómetros, situándose entre los SUV más eficientes de su categoría.

El equipamiento también constituye uno de sus principales argumentos. Desde los acabados más accesibles ya incorpora instrumentación digital, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, sensores de aparcamiento, cámara trasera y numerosos asistentes de conducción. Las versiones superiores añaden elementos como acceso sin llave, cargador inalámbrico para smartphones, portón eléctrico o asistentes avanzados de seguridad.

Un SUV pensado para el uso diario

El Fiat 600 mide algo más de 4,1 metros de longitud, una cifra que le permite desenvolverse con facilidad por ciudad sin renunciar a un interior amplio y funcional. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción elevada y cómoda, mientras que las traseras resultan suficientes para que dos adultos viajen con comodidad.

Uno de sus grandes argumentos es el maletero. Con una capacidad de 385 litros en las versiones híbridas, supera al Peugeot 2008 y se sitúa entre los mejores de la categoría. Esta cifra permite transportar sin problemas el equipaje de una familia, realizar compras voluminosas o afrontar escapadas de varios días sin necesidad de renunciar a espacio.

En carretera destaca por una suspensión orientada al confort, una dirección agradable y un comportamiento equilibrado que transmite seguridad tanto en recorridos urbanos como en viajes largos. La caja automática contribuye además a hacer la conducción mucho más relajada en tráfico denso.

Con un diseño atractivo, motores híbridos de hasta 145 CV, etiqueta ECO, un maletero de referencia, un equipamiento muy completo y una rebaja que mejora notablemente su relación calidad-precio, el Fiat 600 se presenta como una de las compras más inteligentes del año para quienes buscan un SUV urbano práctico, eficiente y con mucha personalidad.