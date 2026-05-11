Coches y Motos 11 MAY 2026 - 03:57h.

Calidad y diseño de los mejores, pero un precio casi de low cost

Peugeot recupera el clásico de los 90

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El Fiat 600 es uno de esos tapados del segmento SUV urbano a tener muy en cuenta. Un modelo que recupera una denominación histórica de Fiat, pero adaptada ahora a un coche moderno, eficiente y pensado para el mercado europeo. Tiene una imagen simpática, moderna y diferente a la mayoría de rivales. Además, combina un tamaño muy manejable con un planteamiento práctico que está convenciendo a muchos conductores.

Con 4,17 metros de largo y una batalla de 2,56 metros, ofrece un interior bien aprovechado. El maletero de 360 litros, ampliable hasta 1.231 litros, permite además un buen nivel de versatilidad. Rivaliza con modelos del segmento B-SUV como el Renault Captur, el Opel Mokka o el Peugeot 2008. Aunque por sus medidas, es más práctico que este último que con 4.300 mm se acerca más al segmento C-SUV.

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El Fiat 600 tiene precio casi de low cost

Fiat lo anuncia en su página web desde 21.855 euros al contado o 18.148 euros financiados. Con cuotas desde 199 euros al mes, entrada de 3.089,84 euros y cuota final de 18.148,65 euros.

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El motor apuesta por un bloque gasolina de tres cilindros y 1.2 litros turbo con apoyo MHEV. Desarrolla 110 CV y 205 Nm de par máximo. Asociado a un cambio automático de seis velocidades y tracción delantera.

Gracias a ello consigue la etiqueta ECO de la DGT. Además, homologa un consumo medio de solo 4,8 litros cada 100 kilómetros. Hace el 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

Nada que envidiar de los mejores en equipamiento

Y atención al equipamiento. Incluso la versión básica incorpora una dotación muy competitiva. Incluye pantalla táctil de 10 pulgadas, cuadro digital TFT de 7 pulgadas, control de crucero y sensores traseros de aparcamiento.

También suma luces LED delanteras y traseras, sensor de lluvia, volante en semipiel con mandos integrados y sistema Uconnect Live Europa. Un conjunto superior al de muchos SUV urbanos básicos.