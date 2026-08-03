Mercedes-AMG despide el A 45 S con una edición exclusiva

Abre los pedidos de la Final Edition del A 45 S 4MATIC+

Una serie especial que realza diseño, equipamiento y prestaciones del compacto deportivo

Compartir







Mercedes-AMG ha iniciado la comercialización de la Final Edition del A 45 S 4MATIC+, una edición especial que pone el broche de oro a la trayectoria de uno de los compactos deportivos más emblemáticos de la marca. El modelo, ya disponible para pedidos, incorpora un amplio equipamiento específico, nuevos acabados estéticos y detalles exclusivos que refuerzan su carácter de colección antes de su despedida.

Desde su lanzamiento, el A 45 S 4MATIC+ se ha convertido en uno de los referentes del segmento gracias a un equilibrio entre potencia, comportamiento dinámico y tecnología. Su principal carta de presentación sigue siendo el motor M139 de 2.0 litros, considerado el propulsor turbo de cuatro cilindros de producción más potente del mundo, con 421 CV y un par máximo de 500 Nm.

PUEDE INTERESARTE Bentley celebra 80 años de historia con un Continental GTC exclusivo

Este conjunto mecánico permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente a 270 km/h. La transmisión automática AMG Speedshift DCT-8G de doble embrague y la tracción integral AMG Performance 4MATIC+ con AMG Torque Control completan una configuración pensada para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier situación.

PUEDE INTERESARTE El nuevo KYMCO Agility 125 estrena ayudas electrónicas y mantiene su precio

Diseño exclusivo con detalles inspirados en la competición

La Final Edition puede elegirse con las pinturas Manufaktur gris montaña magno o negro noche, ambas combinadas con tiradores cromados oscuros y una imagen diferenciada. Destacan las llantas forjadas AMG de 19 pulgadas en negro mate, las pinzas de freno negras con el logotipo AMG en blanco y una tapa del depósito cromada con detalles específicos.

Los clientes también podrán añadir de forma opcional un gran distintivo "45 S" en las puertas delanteras, acompañado por carcasas de retrovisores con un patrón de diamante exclusivo y detalles decorativos en amarillo. El modelo incorpora de serie los paquetes AMG Night y AMG Night II, que añaden molduras, parrilla, retrovisores y otros elementos exteriores acabados en negro brillante y cromo oscuro para reforzar su aspecto deportivo.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin crea el SUV definitivo para conquistar Call of Duty

Quienes busquen una estética todavía más radical podrán equipar el paquete aerodinámico AMG, desarrollado en túnel de viento. Incluye un faldón delantero con un divisor ampliado, spoiler trasero de techo, nuevos deflectores laterales y un difusor específico, componentes que además de mejorar la imagen aumentan la estabilidad a altas velocidades.

Habitáculo deportivo

El interior mantiene el protagonismo del color amarillo como hilo conductor de esta edición. Los asientos AMG Performance combinan cuero sintético Artico y microfibra Microcut con costuras de contraste y reposacabezas bordados con el logotipo "45 S". En la consola central figura una placa identificativa "45 S Final Edition" que certifica la exclusividad del modelo.

El volante AMG Performance en cuero Nappa y microfibra también incorpora pespuntes amarillos, mientras que los embellecedores de aluminio, los umbrales de las puertas y las alfombrillas reciben acabados específicos para esta serie especial. Mercedes-AMG busca así diferenciar visualmente el habitáculo respecto a cualquier otra versión del compacto.

La edición especial supone el cierre de una etapa para un modelo que ha consolidado una amplia comunidad de seguidores gracias a su combinación de prestaciones, precisión y uso cotidiano. El sobreprecio de la Final Edition oscila entre 6.074 y 10.091 euros, según el equipamiento opcional elegido.

Su lanzamiento coincide además con la celebración de los 140 años de innovación de Mercedes-Benz, una efeméride con la que la compañía recuerda el legado iniciado por Carl Benz y Gottlieb Daimler y que acompaña con una gira internacional de tres nuevos Clase S por 140 destinos repartidos en seis continentes. La Final Edition se convierte así en el último homenaje a uno de los deportivos compactos más exitosos de Mercedes-AMG.