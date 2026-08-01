El Mercedes CLA, el rival del Tesla Model 3, estrena una tecnología nunca vista en la marca

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 21:45h.

La nueva berlina eléctrica de Mercedes marca el camino de la marca hacia el futuro

El nuevo Mercedes, para muchos, el más lujoso del mundo

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El nuevo Mercedes CLA eléctrico estrena una solución inédita dentro de la marca. Su arquitectura de 800 voltios admite cargas rápidas de hasta 320 kW en corriente continua. Con ella, Mercedes reduce notablemente las esperas y prepara su berlina compacta para viajar. En corriente alterna puede cargar a un máximo de 11 kW.

Esta tecnología lo coloca frente al Tesla Model 3, una referencia por autonomía, eficiencia y red de carga. El CLA responde con una presentación más lujosa y hasta 790 kilómetros WLTP. También aporta una carrocería estilizada, una calandra iluminada y un habitáculo donde la digitalización tiene tanto protagonismo como el confort.

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Mercedes da el do de pecho con el nuevo CLA eléctrico

Mide 4,72 metros de largo y tiene una batalla de 2,79 metros. Su maletero trasero ofrece 410 litros. La plataforma eléctrica permite añadir un segundo compartimento delantero de 101 litros. Este frunk resulta útil para guardar cables o equipaje pequeño, evitando que ocupen espacio en la zona de carga principal.

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La gama comienza con el CLA 200, disponible desde 48.286 euros. Desarrolla 224 CV y 335 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y alcanza 210 km/h. Su batería de 58 kWh permite homologar 542 kilómetros de autonomía, una cifra suficiente para el uso cotidiano.

Por encima aparece el CLA 250+ de 272 CV, con tracción trasera y batería de 85 kWh. Alcanza 790 kilómetros y cuesta 54.746 euros. El CLA 350 4MATIC añade un segundo motor, tracción total y 354 CV. Acelera en 4,9 segundos, homologa 768 kilómetros y parte de 59.361 euros.

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Hasta 680 CV de potencia y un altísimo nivel tecnológico

Más adelante llegará el Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Utilizará tres motores, uno delantero y dos traseros, para entregar 680 CV. Su batería NMC tendrá 94 kWh útiles. La autonomía prevista superará 670 kilómetros en el cupé y alcanzará 640 kilómetros en la carrocería familiar Shooting Brake.

Los acabados Progressive, AMG Line y AMG Line Plus incluyen una dotación completa. Hay climatizador automático THERMOTRONIC, asientos calefactados y techo panorámico. Suma pantallas de 10,25 y 14 pulgadas, navegador y conectividad inalámbrica. Tampoco faltan control adaptativo, mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, cámara trasera y frenada de emergencia.