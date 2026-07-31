No es un BMW X1, pero es mucho más barato y tiene un motor prácticamente irrompible

Coches y Motos 31 JUL 2026 - 20:26h.

Puede que no sea el primero en las listas de los C-SUV premium, pero merece ser tenido muy en cuenta

Volvo cambia el plan con el XC90

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El BMW X1 figura entre los SUV premium más conocidos y exitosos del mercado internacional. Bastante más que el Volvo XC40. Pero aunque el modelo sueco vende menos y tiene una presencia comercial más discreta, es una de las alternativas que deben tener en cuenta quienes buscan un C-SUV premium. Ofrece una estética más elegante, un habitáculo confortable, una seguridad muy cuidada y una ventaja decisiva para muchos compradores: cuesta bastante menos.

Sobre catálogo cuesta 42.800 euros, pero Volvo lo anuncia por 31.900 euros. La diferencia alcanza 10.900 euros. La financiación propone 47 cuotas de 150 euros. Después de cuatro años, el cliente puede devolverlo, cambiarlo por otro modelo o conservarlo abonando una cuota de 18.360,43 euros.

Así es el Volvo XC40 más económico

La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 2.0 turbo de cuatro cilindros. Es un bloque maduro y concebido para soportar un uso prolongado. Está asistido por tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Entrega 163 CV y 265 Nm, cifras suficientes para mover con soltura este SUV.

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El motor se combina con una caja automática de doble embrague y siete velocidades. La tracción es delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza 180 km/h. El consumo se sitúa en 6,5 litros cada 100 kilómetros y obtiene la etiqueta ECO de la DGT.

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Con 4,44 metros de largo y una batalla de 2,70 metros, mantiene un tamaño fácil de utilizar. El habitáculo ofrece espacio para cuatro adultos. Su maletero dispone de 452 litros y aumenta hasta 1.328 litros al abatir los respaldos. Cumple sin problemas como coche familiar y como vehículo para viajar.

El equipamiento está a la altura de los mejores premium

El acabado Essential incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED y climatizador bizona. Añade cuadro digital de 12,3 pulgadas y pantalla multimedia de nueve pulgadas. Incorpora Android Auto, Apple CarPlay, asientos Comfort con ajustes eléctricos, retrovisores calefactados y cámara posterior. No parece una versión creada únicamente para anunciar un precio bajo.

Volvo también mantiene su atención tradicional por la seguridad. El XC40 equipa múltiples airbags, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Suma aviso de tráfico cruzado, control de presión, sensores traseros y llamada de emergencia.