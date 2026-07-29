Kia pone en el mercado un SUV eléctrico tan bueno, pero tan barato, que ni BYD ni Volvo pueden igualar

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 17:15h.

El EV3 es uno de los eléctricos más vendidos

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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La oferta de coches eléctricos no deja de crecer y la competencia es cada vez más intensa. Marcas como BYD han revolucionado el mercado con modelos muy competitivos, mientras que fabricantes como Volvo apuestan por un enfoque más premium. En medio de esta batalla aparece el Kia EV3, un SUV eléctrico que ha conseguido llamar la atención por ofrecer una combinación difícil de igualar: una gran autonomía, un completo equipamiento y un precio mucho más ajustado de lo que cabría esperar.

Con este modelo, Kia pretende democratizar el acceso a la movilidad eléctrica sin renunciar a la tecnología ni a la calidad de construcción que caracteriza a la marca. El resultado es un vehículo que se sitúa entre las opciones más interesantes del segmento y que tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado.

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El Kia EV3 está disponible con un motor eléctrico de 204 CV, una potencia que garantiza unas prestaciones más que suficientes para cualquier tipo de conducción. La aceleración es inmediata, como suele ocurrir en los vehículos eléctricos, ofreciendo una respuesta muy suave y silenciosa tanto en ciudad como en carretera.

Uno de sus principales reclamos es la autonomía. La versión equipada con la batería de mayor capacidad puede recorrer hasta 605 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra que lo coloca entre los SUV eléctricos con mayor autonomía de su categoría. Incluso la variante de acceso supera ampliamente los 430 kilómetros, permitiendo afrontar el uso diario e incluso viajes largos con total tranquilidad.

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Un SUV espacioso, moderno y preparado para el futuro

El Kia EV3 mide 4,30 metros de longitud, un tamaño que le permite ofrecer una excelente combinación entre maniobrabilidad y espacio interior. La plataforma específica para vehículos eléctricos aprovecha al máximo cada centímetro del habitáculo, proporcionando unas plazas traseras amplias y un maletero de aproximadamente 460 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de las familias.

El diseño sigue la línea marcada por modelos como el EV6 o el EV9. Su imagen destaca por las formas rectas, un frontal muy personal y una firma lumínica que lo hace fácilmente reconocible. Se trata de un SUV con una fuerte personalidad que consigue diferenciarse claramente de muchos de sus competidores.

El interior apuesta por un enfoque minimalista y tecnológico. Destacan las dos pantallas digitales integradas, la elevada calidad de los materiales y una distribución muy cuidada de los mandos. Además, incorpora las últimas funciones de conectividad, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, actualizaciones remotas y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Otro aspecto destacable es su capacidad de carga rápida, que permite recuperar una gran parte de la batería en pocos minutos utilizando cargadores de alta potencia, facilitando así los desplazamientos de larga distancia.

Un precio muy competitivo frente a rivales mucho más caros

El gran argumento del Kia EV3 es su relación entre precio y producto. Gracias a las promociones actuales, puede adquirirse desde unos 28.000 euros, una cifra especialmente atractiva teniendo en cuenta su nivel tecnológico, sus 204 CV y la autonomía que ofrece.

Esto hace que pueda competir directamente con modelos de fabricantes chinos como BYD, pero también plantar cara a alternativas premium como el Volvo EX30, que en muchas versiones resultan más costosas sin aportar ventajas claras en aspectos como el espacio interior o la autonomía.

A todo ello se suma la garantía oficial de siete años de Kia, uno de los elementos que más valoran los compradores y que refuerza la confianza en el producto. Con un diseño moderno, una autonomía sobresaliente, un equipamiento muy completo y un precio realmente competitivo, el Kia EV3 se posiciona como uno de los SUV eléctricos con mejor relación calidad-precio del mercado y como una de las opciones más inteligentes para quienes quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin realizar un desembolso excesivo.