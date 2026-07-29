El nuevo Peugeot es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 29 JUL 2026 - 20:15h.

El nuevo 408 eléctrico destaca por diseño y tecnología

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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Peugeot lleva años apostando por diseños cada vez más atrevidos, pero pocos modelos han conseguido generar tanta expectación como el nuevo Peugeot E-408. La versión completamente eléctrica del crossover francés rompe con los esquemas tradicionales al combinar rasgos de berlina, SUV y coupé en un mismo vehículo. El resultado es un coche con una personalidad muy marcada que, para muchos, representa el diseño más atractivo que la firma del león ha firmado hasta la fecha.

El E-408 no solo destaca por su imagen. También supone un importante paso adelante en la estrategia de electrificación de Peugeot, ofreciendo un conjunto equilibrado en el que se combinan prestaciones, eficiencia, tecnología y un elevado nivel de confort.

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Bajo su carrocería se encuentra un motor eléctrico de 213 CV, una potencia que le permite ofrecer unas prestaciones muy solventes tanto en ciudad como en carretera. La entrega instantánea del par garantiza aceleraciones rápidas y una conducción especialmente agradable, silenciosa y refinada, características propias de los vehículos eléctricos de última generación.

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La batería de 58,2 kWh proporciona una autonomía de hasta 453 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra suficiente para afrontar con tranquilidad tanto el uso diario como desplazamientos de larga distancia. Además, admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 120 kW, permitiendo recuperar una gran parte de la batería en apenas media hora cuando se utiliza un cargador de alta potencia.

Un diseño rompedor con un interior de gran calidad

El Peugeot E-408 mide 4,69 metros de longitud y apuesta por unas proporciones muy diferentes a las de otros modelos del mercado. El frontal incorpora la última evolución del lenguaje de diseño de la marca, con una parrilla perfectamente integrada en la carrocería, unos faros muy afilados y la característica firma luminosa con forma de colmillos que identifica a los últimos Peugeot.

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La vista lateral es probablemente su rasgo más llamativo. La pronunciada caída del techo recuerda a la de un coupé, mientras que la elevada altura libre al suelo aporta la presencia de un SUV. Esta mezcla de estilos consigue un resultado muy original que hace que el E-408 destaque inmediatamente entre el resto de vehículos del segmento.

En el interior vuelve a ser protagonista el conocido i-Cockpit de Peugeot. El pequeño volante, la instrumentación digital elevada y la gran pantalla central crean un ambiente muy tecnológico que se complementa con materiales de buena calidad y un excelente nivel de acabado. La sensación de modernidad está presente desde el primer momento.

El equipamiento también se sitúa entre los más completos de su categoría. Dependiendo del acabado, puede incorporar faros Matrix LED, sistema multimedia de última generación, climatizador automático, asientos calefactados, cámara de visión de 360 grados, asistentes avanzados a la conducción y múltiples sistemas de seguridad que facilitan tanto la conducción urbana como los viajes.

Un eléctrico pensado para quienes buscan algo diferente

Más allá de sus cifras, el Peugeot E-408 pretende atraer a un tipo de conductor que busca un coche distinto. No quiere ser un SUV convencional ni una berlina tradicional, sino una propuesta capaz de combinar elegancia, deportividad y practicidad en un único modelo.

Su amplio espacio interior, un maletero de 471 litros y un elevado confort de marcha permiten utilizarlo perfectamente como vehículo familiar, mientras que su diseño lo convierte en uno de los modelos con mayor personalidad del mercado.

Con un precio de partida cercano a los 39.000 euros antes de ayudas y promociones, el Peugeot E-408 se posiciona como una alternativa muy interesante dentro del segmento de los eléctricos. Sus 213 CV, la autonomía de hasta 453 kilómetros, un equipamiento muy completo y un diseño que rompe con lo establecido son argumentos de peso para entender por qué muchos lo consideran el Peugeot más bonito de toda la historia de la marca.