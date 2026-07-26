Coches y Motos 26 JUL 2026 - 17:11h.

La marca coreana tiene un SUV que arrasa en España

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El Kia Sportage se ha convertido en uno de los SUV más populares del mercado europeo gracias a una combinación muy difícil de igualar: diseño moderno, motores electrificados, un elevado nivel de equipamiento y una relación calidad-precio especialmente competitiva. Ahora, con una campaña comercial que permite acceder al modelo con descuentos de hasta 12.600 euros, el SUV coreano refuerza todavía más su posición y se presenta como una de las compras más interesantes del segmento C-SUV, incluso frente a referentes como el Toyota RAV4.

La última generación del Sportage supuso un importante salto adelante respecto a su predecesor. Su diseño rompió con todo lo visto anteriormente en la marca, apostando por una imagen mucho más atrevida. El frontal está presidido por una enorme parrilla acompañada por una llamativa firma luminosa LED, mientras que la zaga apuesta por unos pilotos unidos visualmente y unas líneas muy marcadas que le aportan una personalidad propia.

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Su tamaño también juega a su favor. Con 4,51 metros de longitud, el Sportage ofrece un excelente equilibrio entre facilidad de uso y espacio interior. Es suficientemente compacto para desenvolverse con soltura en ciudad, pero también lo bastante amplio para convertirse en un auténtico coche familiar.

Un híbrido potente con un consumo sorprendentemente bajo

Uno de los mayores argumentos del Kia Sportage es su versión híbrida autorrecargable. Bajo el capó combina un motor de gasolina 1.6 T-GDi con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 239 CV. Esta cifra le permite ofrecer unas prestaciones muy superiores a la media del segmento, con aceleraciones rápidas y recuperaciones especialmente solventes.

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Sin embargo, lo más llamativo es que, pese a tratarse de un SUV del segmento C y con casi 240 CV, el consumo homologado se mantiene en torno a los 5,6-5,8 litros cada 100 kilómetros. Se trata de una cifra muy competitiva que demuestra el excelente trabajo realizado por Kia en materia de eficiencia. Gracias a ello, el Sportage consigue combinar unas prestaciones propias de modelos mucho más potentes con un gasto de combustible muy contenido, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes recorren muchos kilómetros al año.

Además, la etiqueta ECO de la DGT permite acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones y beneficiarse de distintas ventajas fiscales y de movilidad.

Mucha tecnología y un interior preparado para la familia

El habitáculo del Sportage transmite una clara sensación de calidad. El protagonismo recae sobre las dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas que integran tanto la instrumentación digital como el sistema multimedia. La conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, la navegación conectada y las actualizaciones remotas sitúan al modelo entre los más avanzados de su categoría.

El espacio interior también es uno de sus puntos fuertes. Las plazas traseras destacan por la amplitud disponible para piernas y cabeza, mientras que el maletero alcanza hasta 587 litros de capacidad, una cifra que lo convierte en uno de los SUV más prácticos de su segmento y en un excelente compañero para viajes en familia.

El equipamiento disponible resulta difícil de igualar. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos calefactados y ventilados, volante térmico, techo panorámico, portón trasero eléctrico, cámaras de visión de 360 grados, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, climatizador bizona y una completa batería de asistentes de conducción con control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto y frenada automática de emergencia.

A todo ello hay que añadir la garantía oficial de siete años que ofrece Kia, uno de los grandes argumentos de la marca y un factor que aporta una gran tranquilidad a largo plazo. Con una potencia de 239 CV, un consumo realmente bajo para un C-SUV híbrido, un equipamiento muy completo, un interior espacioso y una rebaja de hasta 12.600 euros, el Kia Sportage reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las compras más inteligentes del mercado y en un rival capaz de poner en serios aprietos al Toyota RAV4.