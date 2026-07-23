Coches y Motos 23 JUL 2026 - 19:10h.

El Sandero Stepway es una excelente opción entre los low cost

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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No todos los conductores necesitan un SUV para disfrutar de una posición de conducción cómoda, una imagen moderna y un coche práctico para el día a día. El Dacia Sandero Stepway demuestra que es posible ofrecer esas cualidades sin disparar el precio y manteniendo unos costes de utilización muy reducidos. Con un precio que arranca por debajo de los 15.000 euros, este modelo se presenta como una alternativa muy interesante para quienes buscan un vehículo funcional, con etiqueta ECO y un equipamiento más completo de lo que cabría esperar en este rango de precios.

Su planteamiento es sencillo: aprovechar la base del exitoso Sandero para ofrecer una estética inspirada en los SUV, una mayor altura libre al suelo y una imagen más aventurera, pero sin asumir el sobrecoste que suele acompañar a este tipo de vehículos. El resultado es un modelo que puede hacer dudar a quienes estaban pensando en un SUV urbano como el MG ZS.

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Un coche práctico, eficiente y preparado para cualquier desplazamiento

Uno de los mayores atractivos del Dacia Sandero Stepway es su versatilidad. Sus dimensiones compactas permiten moverse con agilidad por ciudad, encontrar aparcamiento con facilidad y afrontar el tráfico diario sin complicaciones. Al mismo tiempo, su mayor altura respecto al Sandero convencional proporciona una sensación de seguridad adicional y facilita la entrada y salida del vehículo.

La versión equipada con motor bifuel de gasolina y GLP es una de las más interesantes de la gama. Gracias a esta tecnología obtiene la etiqueta ECO de la DGT, un distintivo que ofrece ventajas en muchas ciudades y que resulta especialmente útil ante las crecientes restricciones al tráfico en las zonas de bajas emisiones.

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Además, el funcionamiento con GLP permite reducir el coste por kilómetro respecto a un motor de gasolina tradicional. El sistema cambia automáticamente entre ambos combustibles, de modo que el conductor no necesita realizar ninguna operación especial durante la conducción.

En carretera el Stepway ofrece un comportamiento equilibrado. La suspensión prioriza el confort, absorbiendo correctamente las irregularidades del firme, mientras que la dirección resulta suficientemente precisa para transmitir confianza tanto en trayectos urbanos como en desplazamientos por autopista.

Diseño crossover, equipamiento completo y una excelente relación calidad-precio

El aspecto exterior es uno de los principales argumentos del Sandero Stepway. Las protecciones plásticas de la carrocería, las barras de techo, las llantas de diseño específico y la mayor altura libre al suelo refuerzan su imagen de crossover y le permiten diferenciarse claramente del Sandero convencional.

En el interior también se aprecia una evolución importante respecto a generaciones anteriores. El salpicadero presenta un diseño moderno y funcional, con materiales sencillos pero bien ajustados. La ergonomía está bien resuelta y todos los mandos quedan al alcance del conductor.

Dependiendo del acabado, el equipamiento puede incluir pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cámara trasera, sensores de aparcamiento, acceso sin llave, cargador inalámbrico para el teléfono móvil y diferentes asistentes de conducción que mejoran tanto la comodidad como la seguridad.

Las plazas traseras ofrecen espacio suficiente para cuatro adultos y el maletero mantiene una capacidad adecuada para el equipaje de una familia o para afrontar escapadas de fin de semana sin problemas.

Con un precio muy competitivo, la posibilidad de contar con etiqueta ECO, unos costes de utilización especialmente bajos y un equipamiento que ha evolucionado notablemente, el Dacia Sandero Stepway continúa siendo una de las propuestas más inteligentes del mercado. Un modelo que demuestra que no hace falta comprar un SUV para disfrutar de una imagen atractiva, una gran practicidad y una excelente relación entre calidad, precio y prestaciones.