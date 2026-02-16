Cuesta 3.000 euros más que el Dacia Sandero Stepway, pero tiene motor eléctrico de 177 CV

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 23:32h.

Además, es más grande pero sin renunciar a una pizca de dinámica

El Dacia Sandero ha dejado de ser el coche más barato a la venta en España

El mercado está cambiando rápido. Muy rápido. Hoy, por apenas 3.000 euros más que un Dacia Sandero Stepway, puedes subirte a un SUV 100% eléctrico. Se llama BYD Atto 2. Y juega en otra liga. Más potencia. Más tecnología. Más etiqueta.

Mide 4.310 mm de largo, con 2.620 mm de batalla. Es más grande de lo que parece. También más alto, con 1.675 mm, y ancho, 1.830 mm. El maletero ofrece 400 litros, ampliables hasta 1.340 litros. Rivaliza con SUVs urbanos grandes como los MG ZS EV o Peugeot e-2008. Pero destaca por relación producto-precio.

Solo cuesta 3.000 euros más que un Dacia Sandero Stepway convencional

El precio al contado es de 25.790 euros sin ayudas. Financiado y con promociones puede arrancar desde 18.665 euros. El Dacia Sandero Stepway cuesta 15.820 euros. Un modelo que no está electrificado, no tiene etiqueta CERO y no ofrece esta potencia. Las diferencias económica y tecnológica son un argumento de mucho peso.

El motor eléctrico entrega 177 CV y 290 Nm de par. Es tracción delantera. Cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. La velocidad máxima es de 160 km/h. Respuesta inmediata. Silencio total. Conducción suave. Y contundente cuando se necesita.

Más de 300 km de autonomía lo hacen ideal para la ciudad

La batería tiene 45,1 kWh. Homologa 312 km de autonomía WLTP. Suficiente para el día a día. Incluso para escapadas. Además, cuenta con bomba de calor. Mejora la eficiencia en invierno. Lleva la etiqueta CERO. Ventajas fiscales. Acceso libre a zonas restringidas.

El equipamiento sorprende. Faros Full LED. Control de crucero adaptativo. Detector de ángulo muerto. Aviso pre-colisión. Cámara trasera. Sensores de aparcamiento. Lector de señales. Asistente de carril. Freno de mano eléctrico. Mucho más de lo habitual en su precio.

Dentro hay techo panorámico, tapizado en piel y climatizador automático. Pantalla giratoria con navegación. Apple CarPlay y Android Auto. Bluetooth y radio DAB. Volante multifunción en piel. Acceso sin llave. Arranque por botón. Llantas de aleación. Cuatro elevalunas eléctricos. El BYD Atto 2 demuestra que pagar un poco más puede significar entrar en el futuro.