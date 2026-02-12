No corre mucho, pero este Dacia a precio mínimo es la mejor opción para los que quieren ahorrar

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 11:46h.

No es casualidad que lleve tres años siendo el coche más vendido en España

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

El Dacia Sandero es un caso único. Un coche sencillo. Honesto. Y tremendamente eficaz en el mercado. No es una moda pasajera. Ha sido el coche más vendido en España en 2023, 2024 y 2025. Y también uno de los líderes en Europa. Nada de casualidad.

Esta es ya su tercera generación. Fue actualizada en 2025. Mejoró el diseño. Mejoró el equipamiento. Mejoró la gama mecánica. Y lo hizo sin subir el precio. Un movimiento poco habitual hoy. Pero muy coherente con la filosofía Dacia.

Así es el coche más vendido en España en los últimos tres años

Por tamaño cumple de sobra. Mide 4.088 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.499 mm de alto. La batalla de 2.604 mm garantiza un interior aprovechable. No es pequeño. Tampoco grande. Está justo donde debe estar para ciudad y carretera.

El maletero también responde. Ofrece 328 litros de capacidad mínima. Y hasta 1.108 litros con los asientos abatidos. Suficiente para el día a día. Para viajar ligero. Para una familia pequeña. Sin complicaciones.

Sus rivales son conocidos. Clio, Ibiza, Panda. Todos más caros. Algunos más refinados. Pero ninguno iguala su relación precio-producto. El Sandero no pretende ser el mejor en todo. Pretende ser el más lógico. Y lo consigue.

Una de las opciones inteligentes para el día a día en la ciudad

El precio es su gran arma. Desde 13.490 euros al contado o 12.372 euros financiado. Estos son los precios para la versión de acceso. Se configura con un motor gasolina TCe de 67 CV. 95 Nm de par. Cambio manual. Tracción delantera. Hace el 0 a 100 km/h en 16,7 segundos. Corre poco. Muy poco. Pero gasta poco. 5,5 l/100 km. Y cumple.

E equipamiento, incluye acabados Essential y Expression. Con radio Media Control, sensor de lluvia, luces automáticas, ayuda al aparcamiento trasero y frenada automática de emergencia. Nada superfluo. Todo útil.

No es rápido. No es deportivo. No presume. Pero ahorra. En compra, en uso y en mantenimiento. Por eso el Dacia Sandero sigue arrasando. Y por eso, para quien quiere gastar lo mínimo y acertar, sigue siendo la mejor opción.