Coches y Motos 23 JUL 2026 - 17:38h.

El Mazda CX-5 dará un salto clave en su trayectoria en 2027

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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Mazda siempre ha seguido un camino diferente al de sus competidores. Mientras otras marcas reducían cilindradas, la firma japonesa mantenía motores grandes y buscaba la eficiencia mediante soluciones propias. El próximo Mazda CX-5 2027 continuará esa filosofía. Estrenará una mecánica híbrida autorrecargable y una imagen más elegante, moderna y sofisticada.

El nuevo modelo pasará a enfrentarse a titanes con el Toyota RAV4, uno de los grandes referentes entre los SUV híbridos. El CX-5 actual se vende en España con un motor Skyactiv-G microhíbrido de 141 CV. Es una opción equilibrada, aunque su sistema de electrificación resulta más sencillo que el utilizado por algunos de sus rivales.

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Mazda prepara un nuevo bloque HEV para el CX-5

La situación cambiará con la llegada del nuevo Skyactiv-Z HEV. Mazda ya ha registrado comercialmente esta denominación, lo que confirma que el proyecto continúa avanzando. Será el primer híbrido convencional sin enchufe desarrollado por la compañía. Su estreno debería producirse precisamente en la siguiente generación del CX-5.

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La parte térmica utilizará un motor de gasolina de 2.5 litros y cuatro cilindros. Heredará del Skyactiv-X el proceso de combustión SPCCI, basado en el encendido por compresión. Esta tecnología permite trabajar con mezclas muy pobres durante un rango amplio de revoluciones. El objetivo es reducir el consumo sin perjudicar la respuesta.

Llegará al mercado en 2027

Todavía no existen cifras oficiales de potencia. Las primeras estimaciones indican que el conjunto híbrido podría acercarse a los 300 CV. Sería un incremento considerable frente a los 141 CV del modelo actual. Además, el sistema estará preparado para cumplir la normativa Euro 7 europea y las futuras exigencias LEV IV de Norteamérica.

Mazda no pretende limitar esta tecnología al motor de cuatro cilindros. Los ingenieros también estudian aplicarla a un bloque de gasolina con seis cilindros en línea. Esa variante quedaría reservada para los modelos más grandes de la marca. Sería una solución prácticamente inédita entre los híbridos disponibles actualmente en el mercado.

El nuevo CX-5 debería llegar durante 2027 con un diseño más refinado y una tecnología mucho más avanzada. Después, el sistema Skyactiv-Z HEV podría extenderse a los Mazda3 y CX-30.