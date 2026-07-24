La trail de BMW que cambió el segmento se despide: la F 850 GS deja paso a una nueva generación

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 01:13h.

Fue una de las primeras motos de la firma alemana en recibir la homologación Euro 5+

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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En BMW saben que es renovarse o morir, y por ese mismo motivo han optado por despedirse de un icono como lo fue la F 850 GS, que en su momento llegó a ser uno de los modelos más vendidos. Esto se debe a que era una moto fiable, segura y eficiente, con un precio muy razonable, y que se fue renovando y actualizando a medida que pasaba el tiempo, hasta llegar a ser una de las mejores de todo el mercado, con un nivel de equipamiento brutal.

En 2021, fue una de las primeras motos de la firma alemana en recibir la homologación Euro 5+, además de incorporar intermitentes LED, ABS Pro y control de tracción dinámico, control de presión de los neumáticos y mucho más. Asimismo, presumía de un propulsor de dos cilindros en línea, con una potencia declarada de 95 CV, que incorporaba distintos modos de conducción, así como control dinámico de tracción o embrague anti-rebote.

Al ser una moto con poco consumo y un depósito de combustible con una capacidad de 15 litros, también contaba con una importante autonomía, sin descuidar los extras que se le podían equipar de manera opcional. Entre ellos, se encontraban los puños calefactables, la llave inteligente, el control de velocidad de crucero, el caballete central el sistema de alarma antirrobo. Y para coronar todo, una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad.

La BMW F 850 GS costaba apenas 13.380 euros

La clave del éxito para la BMW F 850 GS era un precio al alcance de todas las economías, que permitía que todo el mundo se la pudiera comprar, desembolsando apenas un total de 13.380 euros. Pero ya ha sido un modelo descatalogado, para dejar paso a la F 900 GS.