El SUV coupé de BMW que abrió una nueva tendencia desaparece

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 04:03h.

El X4 ya no tendrá continuidad dentro de la gama de la marca alemana

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Durante más de una década, el BMW X4 ha sido uno de los modelos más reconocibles dentro de la gama del fabricante alemán. Su combinación de estética deportiva y formato SUV ayudó a consolidar una tendencia que hoy está presente en prácticamente todas las marcas premium. Sin embargo, todo ciclo llega a su fin y BMW ha decidido despedirse definitivamente del X4, un modelo que marcó una época y que deja un importante legado dentro del mercado del automóvil.

Su desaparición supone mucho más que el adiós a un solo vehículo. También refleja el cambio de estrategia de la marca y la evolución de un segmento que ha experimentado una enorme transformación en los últimos años.

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El modelo que convirtió los SUV coupé en un éxito

Aunque el BMW X6 fue el pionero dentro de esta categoría, fue el lanzamiento del X4 el que permitió popularizar el concepto entre un mayor número de clientes. Presentado por primera vez en 2014, tomaba como base el exitoso BMW X3, pero incorporaba una silueta mucho más deportiva gracias a una pronunciada caída del techo y una zaga claramente inspirada en los coupés tradicionales.

La propuesta tuvo una excelente acogida entre quienes buscaban un SUV diferente, con una imagen más dinámica y exclusiva que la de los todocaminos convencionales.

Con la llegada de la segunda generación, BMW refinó todavía más la fórmula. El diseño ganó presencia, el habitáculo mejoró notablemente en calidad y tecnología y la gama de motores se amplió con opciones de gasolina, diésel e incluso las potentes versiones M, capaces de ofrecer prestaciones propias de un deportivo.

Durante todos estos años el X4 consiguió mantener una personalidad propia dentro del catálogo de BMW, situándose como una alternativa para aquellos conductores que priorizaban el diseño frente a la máxima practicidad.

Un adiós que refleja la nueva estrategia de BMW

La desaparición del BMW X4 no responde a un único motivo. El mercado del automóvil está viviendo una profunda transformación impulsada por la electrificación y por la necesidad de simplificar las gamas para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.

BMW ha centrado buena parte de sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos modelos eléctricos y en la renovación de SUV con mayor volumen de ventas, como el X3. En ese contexto, mantener un modelo con una demanda más limitada dejaba de tener sentido desde el punto de vista comercial.

A ello se suma un cambio en las preferencias de muchos compradores. Aunque los SUV coupé siguen despertando interés por su atractivo diseño, cada vez son más los clientes que priorizan la habitabilidad, el espacio interior o la eficiencia energética frente a una carrocería con un enfoque más emocional.

Pese a ello, el legado del X4 permanecerá durante muchos años. Fue uno de los modelos responsables de consolidar un segmento que hoy cuenta con representantes de prácticamente todas las marcas premium. Mercedes-Benz, Audi, Porsche e incluso fabricantes generalistas acabaron incorporando propuestas inspiradas en una fórmula que BMW ayudó a convertir en tendencia.

Con la despedida del X4 desaparece uno de los SUV más carismáticos de la marca alemana. Su diseño deportivo, su excelente comportamiento dinámico y la capacidad para combinar prestaciones con una posición de conducción elevada lo convirtieron en un modelo muy especial. Aunque ya no forme parte del catálogo de BMW, seguirá siendo recordado como uno de los vehículos que cambió para siempre la forma de entender los SUV de carácter deportivo.