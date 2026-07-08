Un SUV premium que pone en apuros al BMW X4

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 17:17h.

Deportivo, muy bonito, 186 CV y en oferta

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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El Cupra Tavascan representa un paso decisivo para la marca española. Se trata de su primer SUV 100 % eléctrico, un modelo con carrocería coupé que apuesta por un diseño muy llamativo y un elevado contenido tecnológico. Su objetivo es competir en el segmento premium, donde se enfrentan algunos de los nombres más consolidados del mercado. Y lo hace con argumentos suficientes para poner en aprietos incluso a propuestas como el BMW X4.

Su silueta deportiva no compromete la practicidad. El Tavascan mide 4.644 mm de longitud y ofrece una amplia distancia entre ejes de 2.766 mm, lo que se traduce en un habitáculo espacioso. Además, dispone de un maletero de 540 litros, una capacidad que permite viajar con comodidad. Entre sus rivales también aparecen modelos como el Mercedes GLC, el Audi Q5, el Lexus NX o el Toyota RAV4, aunque pocos ofrecen una personalidad tan marcada.

El Cupra Tavascan está de oferta

Un SUV deportivo que, además, está de oferta. La tarifa oficial de la versión de acceso asciende a 52.010 euros, Cupra anuncia actualmente este modelo desde 37.122 euros al contado o 36.272 euros financiado. Y lo que te llevas a cambio no es baladí.

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Su equipamiento no deja indiferente. Desde la versión de acceso incorpora faros Matrix LED, llantas de 19 pulgadas, iluminación trasera con efecto 3D, acceso sin llave Kessy Advance, climatizador de tres zonas, sistema de navegación con una enorme pantalla de 15 pulgadas y el asistente de conducción Travel Assist 2.6. Tampoco faltan el Intelligent Park Assist con función memoria y unos llamativos asientos bucket tapizados en microfibra.

Así es el Tavascan más barato

El apartado mecánico también está a la altura de su imagen. El Tavascan equipa un motor eléctrico de 286 CV y 545 Nm de par máximo, asociado a la tracción trasera. Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, ofreciendo una conducción ágil y muy precisa.

La energía procede de una batería de 82 kWh, suficiente para homologar una autonomía de hasta 568 kilómetros según el ciclo WLTP. Esta cifra permite afrontar desplazamientos largos con mayor tranquilidad y convierte al Tavascan en una alternativa plenamente válida tanto para el uso diario como para viajar.