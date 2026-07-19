Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Triumph Tiger Sport 660 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 08:52h.

Se ha actualizado a lo largo de este último año para un rediseño gráfico

Triumph tiene la que, para muchos, es la moto más bonita para el A2

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Hay motos que nos encantan a todos, como es el caso de la Triumph Tiger Sport 660, un modelo que se merece todo el reconocimiento que tiene. Pero hay alternativas que consideramos que tampoco se quedan atrás, y que no tienen absolutamente nada que envidiarle, como es el caso de la KTM 890 SMT, una moto que puede presumir de un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del asfalto, y que tiene todo lo que se le puede pedir.

Se ha actualizado a lo largo de este último año para un rediseño gráfico, y para mejorar el guardabarros delantero bajo, así como también para poder cumplir con la normativa Euro 5+. Y el motor tiene un toque más deportivo que nunca, al contar con un motor de dos cilindros en línea de 889 centímetros cúbicos de cilindrada, que es el responsable del comportamiento tan espectacular que tiene, gracias a una potencia y a un par máximo muy a tener en cuenta.

La gestión electrónica se ha desarrollado a través de Bosch, y se puede equiparle el quickshifter de forma opcional. No le faltan detalles como el sistema ABS en curva, y los frenos llevan la firma de J.Juan, mientras que la IMU es de seis ejes, que permite controlar el control de tracción, el control anti-wheelie, el acelerador electrónico o los distintos modos de conducción. Y para ponerle la guinda al pastel, nos encontramos con una excelente pantalla TFT de cinco pulgadas.

El coste de la KTM 890 SMT es de 13.999 euros

Uno de los puntos fuertes que tiene esta KTM 890 SMT es su asumible coste, que te permite conseguirla si pagas únicamente un total de 13.999 euros, lo que nos parece una de las oportunidades que más merecen la pena aprovechar.