Más atractiva y, para muchos, mejor que la KTM 390 Duke; una de las sorpresas del segmento

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 18:06h.

Está destinada para los usuarios con carné A2

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







Dentro de todas las opciones que existen en el mercado para conseguir una moto buena, bonita y barata, hay alternativas que le plantan cara a la KTM 390 Duke. Para muchos, es una de las mejores inversiones que se pueden hacer, aunque hay otro sector importante de gente que se muestra mucho más partidaria de hacerse con la Husqvarna Svartpilen 401, una naked moderna y de inspiración scrambler, que está destinada para los usuarios con carné A2.

No ha sufrido importantes cambios en los últimos años, pero es que en su momento ya se actualizó por completo, para mejorar el chasis y el basculante, así como también para aumentar la distancia entre ejes, rebajar la altura del asiento, aumentar la capacidad del depósito de combustible o revisar la caja de cambios. Y también logró obtener la ansiada homologación Euro 5+, un requisito que es fundamental a la hora de comprar una nueva moto.

El motor mono cilíndrico de cuatro tiempos se renovó, aumentando su cilindrada hasta los 398 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 45 CV. También se hizo más fácil el cambio de marcha, y se implementó el control de tracción en curva o el embrague asistido. Y no podíamos dejar de mencionar el ABS trasero, que se puede desconectar fácilmente, ni la iluminación full LED, por no olvidar la pantalla digital TFT de cinco pulgadas, o el sistema antirrobo de serie.

La Husqvarna Svartpilen 401 tiene un coste declarado de 6.399 euros

Además de todo lo que ya hemos mencionado con anterioridad, otra cosa que queremos destacar es que la Husqvarna Svartpilen 401 está disponible desde una cifra más que razonable, pues no tienes que hacer un gran esfuerzo por su adquisición. Y si tienes 6.399 euros, podrá ser totalmente tuya.