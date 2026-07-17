El SUV que le quita ventas al BMW X1 por ser más bonito y mucho más asequible

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 00:21h.

Mazda tiene una de las grandes alternativas al modelo alemán

El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

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El mercado de los SUV compactos vive uno de sus momentos más competitivos. Los modelos premium continúan siendo un referente para quienes buscan calidad y prestigio, pero cada vez son más los fabricantes generalistas que ofrecen vehículos capaces de plantarles cara por diseño, equipamiento y comportamiento. Uno de los mejores ejemplos es el Mazda CX-5, un SUV que lleva años consolidándose como una de las opciones más equilibradas de su categoría y que muchos consideran incluso más atractivo estéticamente que el BMW X1, además de ser notablemente más asequible.

La propuesta de Mazda no consiste únicamente en ofrecer un precio competitivo. La marca japonesa ha desarrollado un modelo que transmite calidad desde el primer vistazo, con un diseño elegante, un interior muy cuidado y una conducción que se sitúa entre las mejores del segmento. Todo ello acompañado por una reputación de fiabilidad que continúa siendo uno de sus principales argumentos frente a muchos rivales.

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Diseño elegante y un interior que transmite calidad

Uno de los aspectos que más valoran quienes se interesan por el Mazda CX-5 es su diseño. La filosofía Kodo de la marca japonesa sigue demostrando que es posible crear un SUV con una imagen deportiva y elegante al mismo tiempo, evitando los excesos estéticos que caracterizan a algunos competidores.

Las proporciones de la carrocería, las líneas fluidas y una parrilla frontal muy característica consiguen que el CX-5 mantenga una imagen moderna incluso después de varios años en el mercado. Es un coche que transmite sensación de categoría superior y que sigue siendo uno de los SUV más atractivos visualmente de su segmento.

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El interior mantiene ese mismo nivel de calidad. Mazda apuesta por un diseño limpio, materiales agradables al tacto y unos ajustes muy cuidados que generan una sensación de solidez difícil de encontrar entre los SUV generalistas. La ergonomía también está especialmente trabajada, con una posición de conducción cómoda y todos los mandos colocados de forma intuitiva para facilitar su uso.

El equipamiento incluye instrumentación digital, pantalla multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, numerosos asistentes de conducción y un amplio conjunto de sistemas de seguridad que hacen del CX-5 un vehículo muy completo desde las versiones más accesibles.

Confort, comportamiento y motores para disfrutar cada kilómetro

Más allá de su diseño, uno de los grandes puntos fuertes del Mazda CX-5 es su comportamiento dinámico. La suspensión consigue absorber con eficacia las irregularidades del asfalto sin perder firmeza cuando llegan las curvas, ofreciendo una conducción muy equilibrada que transmite confianza en cualquier situación.

La dirección responde con precisión y permite disfrutar de una sensación de control poco habitual en este tipo de vehículos. Mazda ha logrado que el CX-5 conserve un tacto muy agradable al volante, convirtiéndolo en un SUV que resulta cómodo para viajar y entretenido de conducir.

La gama mecánica incorpora motores de gasolina con tecnología microhíbrida, una solución que permite reducir el consumo y disfrutar de la etiqueta ECO sin aumentar la complejidad del sistema. Son propulsores que destacan por su suavidad de funcionamiento, una entrega de potencia progresiva y un refinamiento que encaja perfectamente con el carácter del vehículo.

A ello se suma una excelente reputación en materia de fiabilidad, uno de los aspectos que más valoran quienes buscan un coche pensado para durar muchos años sin sobresaltos.

Con las promociones disponibles actualmente, el Mazda CX-5 se convierte en una de las compras más interesantes del segmento. Ofrece una imagen muy cuidada, un interior con acabados de gran calidad, un comportamiento sobresaliente y un precio claramente inferior al de muchos SUV premium. Una combinación que explica por qué sigue siendo una de las alternativas favoritas para quienes buscan un SUV elegante, cómodo y con una excelente relación entre calidad y coste.