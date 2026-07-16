El gran rival del Peugeot 3008 que muchos consideran más bonito y mejor equipado

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 10:02h.

Elegancia y fiabilidad japonesa, categoría premium y precio de generalista

Peugeot tiene una nueva maravilla

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No todos los SUV de éxito necesitan reinventarse cada pocos años para seguir siendo una referencia. El Mazda CX-5 es un buen ejemplo. Lleva tiempo en el mercado. Sin embargo, continúa siendo una de las opciones más recomendables para quienes buscan un coche cómodo, bien construido y agradable de conducir. Muchos, de hecho, consideran que tiene una personalidad más marcada que la del Peugeot 3008.

Su diseño apuesta por la elegancia antes que por los excesos. Las líneas son limpias. Las proporciones están muy logradas. Con 4,57 metros de longitud ofrece una presencia importante, pero sin resultar aparatoso en ciudad. Además, dispone de un maletero de 522 litros, suficiente para viajar con la familia o afrontar el día a día con comodidad.

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El interior mantiene esa misma filosofía. Todo transmite calidad. Los materiales están bien elegidos. Los mandos tienen un tacto excelente. La postura de conducción resulta muy natural. Es uno de esos coches en los que basta recorrer unos kilómetros para apreciar el trabajo realizado por la marca japonesa.

Carácter premium , precio de generalista

El precio también ayuda a explicar su éxito. Arranca en 29.995 euros, una cifra competitiva teniendo en cuenta la calidad general del conjunto. Atención.

La versión de acceso recurre a un motor gasolina de 2.0 litros con tecnología microhíbrida, capaz de desarrollar 141 CV. Gracias a la etiqueta ECO, puede moverse con libertad por muchas ciudades. No pretende ofrecer las mejores aceleraciones del segmento. Su objetivo es distinto. Busca suavidad, refinamiento y una respuesta muy progresiva. El consumo ronda los 7 litros cada 100 kilómetros, una cifra razonable para un SUV de este tamaño.

Elegancia, fiabilidad, eficiencia y mucho equipamiento

Otro aspecto que convence es el equipamiento. Incluso el acabado Prime-Line llega muy completo. Incluye faros Full LED, navegador, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, volante calefactado, asientos delanteros calefactados y llantas de 19 pulgadas. No hace falta recurrir a las versiones más caras para disfrutar de un coche muy bien equipado.