Yamaha reduce el precio de la MT-09 SP, la moto que muchos consideran la más divertida de conducir

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 10:10h.

No puede ser más impresionante, con un motor escondido en su interior de tres cilindros

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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Yamaha ha hecho más accesible que nunca la MT-09 SP, considerada por mucha gente como la más divertida de conducir, y que ciertamente tiene un diseño que nos llama la atención rápidamente. Cuenta con una serie de mejoras notables en su parte ciclo en comparación a anteriores versiones, una decoración que ensalza las inclinaciones deportivas de esta increíble moto, y no queremos olvidarnos de un paquete de ayudas electrónicas de última generación.

Hace un tiempo sufrió una importante actualización que provocó que se mejoraran todos los puntos débiles que tenía esta moto, además de recibir la homologación Euro 5+, algo que siempre es necesario tener en cuenta. Su estética es algo que tampoco se puede dejar de mencionar, y que salta a la vista que no puede ser más impresionante, con un motor escondido en su interior de tres cilindros y una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm, si bien se puede limitar para el carné A2.

Donde ha dado un salto más importante es en el apartado electrónico, contando con tres modos de conducción seleccionables, y otras ayudas tan fundamentales como son el control de tracción, el control anti-deslizamiento, el control de frenado con regulador o el ABS, y gestionado todo a través de una IMU de seis ejes. Donde también hay que prestar atención es en la instrumentación, ya que ahí se puede identificar una excelente pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color.

Aprovecha la oportunidad para conseguir la Yamaha MT-09 SP

Hay más cosas que hacen tan apetecible esta Yamaha MT-09 SP, como es el caso de su irrisorio precio de venta, que te permite tenerla en tus manos desde el preciso instante en el que desembolses un total de tan solo 12.499 euros.