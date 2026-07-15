El nuevo Kia, el segundo más vendido en el mundo, para muchos el más bonito, llega a España

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 20:56h.

Otro Kia que ya huele a éxito antes de aterrizar en Europa

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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Aunque en Europa era un gran desconocido, el Kia Seltos llevaba años siendo uno de los grandes pilares comerciales de la marca. De hecho, es el segundo modelo más vendido de Kia en todo el mundo. Ahora, su segunda generación aterriza por fin en España con una propuesta muy ambiciosa.

El Seltos quiere plantar cara a modelos como el Toyota C-HR, el Nissan Qashqai o el Renault Symbioz. Quiere hacerse un hueco entre los SUV compactos gracias a un diseño llamativo, mucho espacio y una gama que seguirá creciendo durante los próximos meses.

Un nuevo miembro de la familia Kia entra en acción en Europa

La oferta arranca con un precio de 28.030 euros. Corresponde a la versión equipada con un motor de gasolina 1.6 turbo que desarrolla 180 CV y 265 Nm de par máximo. Puede combinarse con un cambio manual de seis velocidades o con una transmisión automática de doble embrague, además de ofrecer tracción delantera o tracción total, algo poco habitual entre sus rivales directos.

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Sin embargo, Kia ya ha confirmado que la familia crecerá muy pronto. A partir de octubre llegarán las variantes híbridas autorrecargables. La primera desarrollará 154 CV con tracción delantera, mientras que la segunda alcanzará 178 CV e incorporará el nuevo sistema e-AWD, una tracción total gestionada eléctricamente. La marca todavía no ha comunicado los precios de estas versiones.

Más allá de los motores, el Seltos destaca por su enfoque práctico. Ofrece un maletero de 536 litros, una cifra superior a la del Kia Niro, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante para viajar en familia. También presume de un habitáculo muy moderno, con un salpicadero dominado por una doble pantalla de 12,3 pulgadas y un diseño limpio que transmite sensación de calidad.

Otro Kia llamado al éxito seguro

Su estética es otro de los argumentos de compra. El nuevo lenguaje de diseño de Kia, inspirado en sus modelos eléctricos, se aprecia en la firma luminosa Star Map, los tiradores enrasados y una carrocería con una imagen más robusta. Para muchos compradores será uno de los SUV más atractivos de la categoría.

La llegada del Seltos también responde a una nueva estrategia de la firma coreana. En lugar de desarrollar modelos exclusivos para Europa, Kia apuesta por traer vehículos que ya han demostrado su éxito en otros mercados. Antes de desembarcar aquí, además, el SUV ha sido ajustado en carreteras de España y Suecia para adaptarse mejor al gusto europeo.