Coches y Motos 09 JUL 2026 - 10:01h.

Este SUV japonés arrasa en España desde hace años

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV híbridos más populares del mercado europeo gracias a una combinación muy difícil de igualar: un diseño rompedor, una mecánica eficiente y la reconocida fiabilidad de la marca japonesa. Ahora, con las promociones disponibles en la gama, este modelo resulta todavía más atractivo para quienes buscan un SUV con etiqueta ECO, un elevado nivel tecnológico y unos costes de uso contenidos.

Frente a una competencia cada vez más numerosa, el C-HR mantiene una personalidad propia que lo diferencia desde el primer vistazo. Su carrocería de inspiración coupé y sus líneas afiladas le permiten destacar en un segmento donde muchos modelos apuestan por diseños más convencionales. A ello se suma una oferta mecánica híbrida que continúa siendo uno de los grandes referentes en materia de eficiencia.

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Un diseño diferente acompañado de un habitáculo de gran calidad

La segunda generación del Toyota C-HR ha supuesto un importante paso adelante tanto en estética como en calidad percibida. El frontal presenta una imagen mucho más moderna, con unos grupos ópticos muy estilizados y una firma luminosa que refuerza su personalidad. La silueta mantiene el estilo coupé que siempre ha caracterizado al modelo, mientras que la parte trasera ofrece un aspecto muy deportivo gracias a sus pilotos unidos por una moldura y a unas proporciones muy equilibradas.

En el interior también se aprecia una evolución importante. El puesto de conducción está orientado hacia el conductor y combina un cuadro de instrumentos completamente digital con una gran pantalla multimedia de alta resolución. El sistema resulta intuitivo, rápido y compatible con Apple CarPlay y Android Auto, facilitando el uso de aplicaciones, navegación y servicios conectados.

Los materiales utilizados ofrecen una sensación de calidad superior a la habitual en el segmento, mientras que el aislamiento acústico permite viajar con un elevado nivel de confort incluso a velocidades de autopista. Todo ello convierte al C-HR en un SUV especialmente agradable para el uso diario.

Tecnología híbrida para reducir consumos sin renunciar a las prestaciones

Uno de los principales argumentos del Toyota C-HR continúa siendo su sistema híbrido. La gama ofrece distintas alternativas para adaptarse a diferentes perfiles de conductor, todas ellas con un funcionamiento especialmente suave y eficiente.

En circulación urbana, el motor eléctrico cobra un gran protagonismo, permitiendo recorrer numerosos trayectos con el motor de gasolina apagado. Esto se traduce en consumos muy bajos, una conducción silenciosa y una experiencia especialmente cómoda en el tráfico diario.

En carretera, el sistema híbrido ofrece suficiente potencia para realizar adelantamientos con seguridad y mantener ritmos elevados durante largos desplazamientos. Además, la suspensión prioriza el confort, consiguiendo un excelente equilibrio entre estabilidad y comodidad.

El equipamiento también es uno de sus puntos fuertes. Dependiendo del acabado, el Toyota C-HR puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, cámara de visión 360 grados, climatizador bizona, acceso sin llave, portón eléctrico, faros LED de última generación y un completo paquete de sistemas de seguridad que contribuyen a hacer cada trayecto más cómodo y seguro.

Gracias a las promociones actuales, el Toyota C-HR mejora todavía más su relación entre precio, tecnología y eficiencia. Para quienes buscan un SUV híbrido con una imagen diferente, un elevado nivel de equipamiento y la tranquilidad que ofrece la experiencia de Toyota en sistemas híbridos, se presenta como una de las opciones más completas y competitivas de su categoría.