Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Audi Q5 y con un interior de categoría superior

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 18:39h.

El SUV alemán tiene un rival no tan moderno pero con muchos argumentos a favor

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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El mercado de los SUV premium está dominado por fabricantes europeos como Audi, BMW o Mercedes-Benz, pero Lexus lleva años demostrando que existe una alternativa diferente para quienes buscan lujo, tecnología y una calidad de fabricación sobresaliente. El Lexus NX es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía. Con un diseño muy personal, un habitáculo que transmite una sensación de exclusividad poco habitual y una gama de motores electrificados, el SUV japonés se ha convertido en una de las propuestas más interesantes de su segmento.

Lejos de seguir las tendencias marcadas por sus rivales alemanes, Lexus apuesta por ofrecer una experiencia centrada en el confort, el refinamiento y la fiabilidad. El resultado es un vehículo que destaca tanto por su presencia como por la sensación de calidad que transmite desde el primer momento.

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Un diseño elegante y un interior que eleva el nivel del segmento

El Lexus NX posee una personalidad propia que resulta difícil de confundir con cualquier otro SUV. Su enorme parrilla frontal, los afilados grupos ópticos LED y las marcadas líneas de la carrocería crean una imagen sofisticada y deportiva al mismo tiempo. Es un modelo que consigue llamar la atención sin recurrir a un diseño excesivamente agresivo.

La vista lateral destaca por unas proporciones muy equilibradas y unos pasos de rueda musculosos que refuerzan su presencia sobre el asfalto. En la parte trasera, la banda luminosa que une ambos pilotos y el nombre de Lexus integrado en el portón aportan un aspecto moderno y muy reconocible.

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Sin embargo, donde realmente marca diferencias es en el interior. Lexus ha cuidado cada detalle para ofrecer un ambiente premium en todos los sentidos. Los materiales presentan un tacto excelente, abundan las superficies acolchadas y los ajustes transmiten una sensación de solidez que se percibe desde el primer contacto con el vehículo.

El diseño del salpicadero resulta limpio y elegante, con una gran pantalla multimedia orientada hacia el conductor y un cuadro de instrumentos digital que facilita la consulta de toda la información durante la marcha. La ergonomía también está muy conseguida, con una posición de conducción cómoda y todos los mandos perfectamente al alcance de la mano.

El equipamiento disponible es uno de los más completos de la categoría. Puede incorporar asientos eléctricos con calefacción y ventilación, climatizador de varias zonas, sistema de sonido premium, cámara de visión 360 grados, techo panorámico, iluminación ambiental y un amplio conjunto de asistentes a la conducción de última generación.

Las plazas traseras ofrecen un elevado nivel de confort y espacio suficiente para que cuatro adultos viajen con total comodidad, mientras que el maletero responde perfectamente a las necesidades de una familia.

Mecánicas híbridas y un confort sobresaliente para viajar

La electrificación es otro de los pilares del Lexus NX. La gama incluye una versión híbrida autorrecargable y una variante híbrida enchufable que combina un elevado rendimiento con una notable autonomía en modo completamente eléctrico.

La mecánica híbrida destaca por su suavidad de funcionamiento y por unos consumos especialmente contenidos, sobre todo en recorridos urbanos, donde el motor eléctrico adquiere un gran protagonismo. La versión híbrida enchufable, por su parte, permite realizar muchos desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina, convirtiéndose en una opción especialmente interesante para quienes pueden recargar la batería con frecuencia.

En carretera, el NX demuestra claramente cuál es su filosofía. La suspensión está orientada a ofrecer el máximo confort, el aislamiento acústico mantiene el habitáculo prácticamente en silencio y la calidad de rodadura resulta sobresaliente incluso sobre firmes deteriorados.

A ello se suma la reconocida reputación de Lexus en materia de fiabilidad y durabilidad, dos aspectos que siguen siendo uno de los principales argumentos de la marca frente a buena parte de sus rivales europeos.

Con el NX, Lexus ha conseguido crear un SUV premium que destaca por ofrecer una experiencia diferente. Su diseño elegante, un interior de altísima calidad, unas mecánicas híbridas eficientes y un confort de marcha sobresaliente lo convierten en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan lujo, tecnología y tranquilidad en cada kilómetro.