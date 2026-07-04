Tan bueno como el Lexus NX, pero con un diseño mucho más atractivo

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 20:17h.

Elegancia italiana, carácter deportivo y un precio muy competitivo

Lexus tiene un SUV premium a un precio tentador

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No es habitual encontrar un SUV premium con tanta personalidad por menos de 45.000 euros. Sin embargo, eso es precisamente lo que propone ahora Alfa Romeo con el Stelvio. Su precio ha bajado de forma importante respecto a la tarifa oficial. Y eso lo convierte en una alternativa especialmente interesante para quien busca algo diferente a los habituales SUV alemanes.

Porque el Stelvio no intenta parecerse a nadie. Su diseño sigue transmitiendo ese inconfundible carácter italiano que ha convertido a Alfa Romeo en una marca de culto. Sus líneas mantienen el atractivo con el paso del tiempo. También su forma de conducir. Es uno de esos coches que siguen poniendo el placer al volante por delante de todo lo demás.

El Alfa Romeo Stelvio es ese premium que nunca muere

El espacio tampoco supone un problema. Mide 4,687 metros de largo, 1,903 metros de ancho y tiene una batalla de 2,818 metros, suficiente para ofrecer unas plazas traseras amplias. El maletero, con 525 litros, puede alcanzar los 1.600 litros si se abaten los respaldos posteriores, convirtiéndose en un gran aliado para viajar.

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Un modelo que lo tiene todo, y también un precio de catálogo de 56.146 euros, pero la marca lo anuncia desde 48.328 euros al contado o 44.397,79 euros financiados. En este último caso propone cuotas desde 370 euros al mes, con una entrada de 13.308,12 euros y una cuota final de 25.918,51 euros. Una oportunidad para hacerse con uno de los SUV con más personalidad del mercado por bastante menos de lo que cabría esperar.

Así es el Stelvio más económico

Bajo el capó encontramos un conocido motor diésel 2.1 JTDM de cuatro cilindros. Desarrolla 160 CV y entrega 450 Nm de par máximo. Trabaja junto a un cambio automático de ocho velocidades y envía toda la potencia al eje trasero. Una configuración cada vez menos habitual y muy apreciada por quienes disfrutan conduciendo.

Las cifras acompañan. Completa el 0 a 100 km/h en 8,8 segundos, alcanza 198 km/h de velocidad máxima y registra un consumo medio homologado de 5,8 litros cada 100 kilómetros. Un equilibrio muy conseguido entre prestaciones y eficiencia para un SUV de su tamaño.

El acabado Sprint llega muy bien equipado. No faltan los faros Full LED Matrix, las llantas de 19 pulgadas, el cuadro digital de 12,3 pulgadas, la pantalla multimedia de 8,8 pulgadas con navegador, Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, climatizador bizona, iluminación ambiental, acceso sin llave o el portón trasero eléctrico. A ello se suma un completo paquete de asistentes, con frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, cámara trasera y mantenimiento activo de carril.