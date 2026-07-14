Más atractiva y, para muchos, mejor que la BMW F 900 XR y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 21:55h.

El sistema de gestión electrónica se desarrolla gracias a Bosch

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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En KTM se han propuesto recuperar el terreno perdido a lo largo de los últimos años, sobre todo, a raíz de la fuerte crisis económica que azotó la marca y que casi amenaza con hacerla desaparecer en 2024. Y para ello cuentan en su stock con una serie de mejores impresionantes, y a un precio más accesible que nunca, como puede ser el caso de la 890 SMT, a la que sitúan entre las mejores del mercado, por encima incluso de la BMW F 900 XR.

Es una moto mejorada y con un diseño claramente enfocado a la aventura, sin renunciar a su identidad, que en este 2026 se ha actualizado para recibir por fin la homologación Euro 5+, además de tener un rediseño gráfico. Y dentro de la moto se esconde un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, con una potencia y un par motor muy interesantes, garantizando una sensacional respuesta en todo momento.

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El sistema de gestión electrónica se desarrolla gracias a Bosch, y de forma opcional se puede instalar el quickshifter, para cambiar de marcha fácilmente sin la necesidad de utilizar el embrague. Cuenta con ABS en curva, con una IMU de seis ejes que gestiona todo, así como también acelerador electrónico, distintos modos de conducción seleccionables, control de tracción y control anti-wheelie. Y no queremos olvidarnos de la pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La KTM 890 SMT está valorada en...

La KTM 890 SMT es muy apetecible por su precio tan razonable y accesible, que la convierte en una de las referentes dentro del catálogo de la firma austríaca. Y es que no necesitarás hacer un desembolso de más de 13.999 euros, lo que a todos nos parece una ganga.