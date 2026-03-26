La moto más atractiva de BMW está conquistando a los que quieren diseño y tecnología

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 16:48h.

Es una cazadora de curvas para largas distancias con un rendimiento arrebatador, con un ADN de gran ímpetu

La Voge 900 DSX es una BMW

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En BMW han creado una moto que para muchos ya es la más atractiva de la historia de la marca, y que ha conquistado a los clientes más fieles gracias a su diseño y a su tecnología de última generación. Es una cazadora de curvas para largas distancias con un rendimiento arrebatador, con un ADN de gran ímpetu. Ha sido optimizada para viajes largos, con una polivalencia sensacional, por lo que esta F 900 XR es una apuesta segura en todo momento.

Combina todos los requisitos necesarios para ser una moto de aventura en una sola moto, ideal para aquellos a los que le apasiona la velocidad y la dinámica. Tiene una ergonomía muy cómoda para el piloto y para el pasajero, y los sistemas DTC y ABS Pro hacen que la conducción sea más sencilla. Gracias al innovador carenado de protección, apenas se producen vibraciones, y la capacidad del depósito, superior a los 15 litros, asegura una gran autonomía.

El peso neto de la moto es de poco más de 200 kilos, lo que provoca que sea realmente ligera, y el embrague es anti-rebote, asociado a seis velocidades. No le falta de nada en cuanto a equipamiento, con varios modos de conducción, pantalla TFT en color integrada, toma USB, puños calefactables y una serie de extras que le puedes equipar si así lo deseas. El motor tiene una cilindrada de 895 centímetros cúbicos, con una potencia de 105 CV a 8.500 revoluciones por minuto, de cuatro tiempos y bicilíndrico, refrigerado por agua con cuatro válvulas, así como inyección electrónica.

El precio de la BMW F 900 XR, una maravilla

Y si nos tenemos que quedar con algo en concreto en esta BMW F 900 XR es su asumible coste, de apenas 13.150 euros, lo que la convierte en todo un chollo.