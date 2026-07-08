Coches y Motos 08 JUL 2026 - 04:12h.

Lo más parecido a un SUV premium eléctrico para la ciudad

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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El Kia EV2 es uno de los protagonistas de la ofensiva eléctrica de la marca surcoreana. Un SUV urbano que aspira a convertirse en uno de los modelos más populares de la marca. Su receta combina un diseño futurista, un completo equipamiento y un precio muy competitivo. Todo ello sin renunciar a una autonomía suficiente para el uso diario. Un planteamiento que lo sitúa entre las opciones más interesantes de su categoría.

El EV2 mide 4,06 metros de longitud y ofrece un tamaño perfecto para moverse por ciudad sin perder practicidad. Su batalla de 2.565 mm permite aprovechar muy bien el espacio interior, mientras que el maletero ofrece 362 litros, ampliables hasta 1.160 litros al abatir los asientos posteriores. Entre sus principales rivales se encuentran el Jeep Avenger, el Citroën ë-C3, el Opel Mokka-e y el Fiat 600e.

Propuesta escueta pero eficaz

La gama es muy sencilla. Solo existe una mecánica eléctrica, disponible con dos niveles de acabado: Air y Earth. Desde la versión de acceso, Kia apuesta por un equipamiento muy generoso, algo que ya es habitual en sus últimos lanzamientos. De esta forma, no es necesario recurrir al acabado superior para disfrutar de la mayoría de tecnologías de confort y seguridad.

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El acabado Air incorpora de serie control de crucero adaptativo con función Stop&Go, asistente de ángulo muerto, aviso de salida segura, cámara de aparcamiento, retrovisores eléctricos y calefactables, retrovisor interior electrocrómico, ópticas traseras LED y una gran pantalla curva de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. También añade cargadores USB para todas las filas de asientos y levas en el volante para regular la frenada regenerativa.

El nivel Earth añade un enfoque más premium. Incorpora llantas de 18 pulgadas, tiradores exteriores escamoteables, lunas traseras oscurecidas, asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar, asientos delanteros y volante calefactables, cargador inalámbrico para el móvil y elevalunas automáticos con función de seguridad.

Una sola versión mecánica

En el apartado mecánico, el Kia EV2 apuesta por un motor eléctrico de 147 CV y 250 Nm de par máximo. Se alimenta de una batería de 42 kWh, suficiente para homologar una autonomía de 317 kilómetros según el ciclo WLTP. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 161 km/h, ofreciendo unas prestaciones más que solventes para un SUV de su tamaño.

El Kia EV2 parte de 20.033 euros con el acabado Air, mientras que el más completo Earth está disponible desde 24.460 euros.