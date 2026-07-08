La moto urbana que está poniendo contra las cuerdas a la Yamaha XMAX

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 00:19h.

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Hay muchas motos urbanas, pero la Yamaha XMAX es sin duda la más conocida y buscada. No nos resulta sorprendente, si tenemos en cuenta que combina prestaciones y equipamiento a un precio muy razonable, con un diseño que también le permite destacar por encima de las demás. No obstante, hay otras alternativas en el mercado que no se quedan atrás, como puede ser el caso de la Honda Forza 350, una scooter GT de carácter deportivo que no deja de actualizarse.

En 2025 tuvo una importante serie de mejoras entre las que destacan la homologación Euro 5+, el hueco bajo el asiento iluminado, las piñas retroiluminadas o una nueva gama de colores a elegir. Hablando del equipamiento, incluye de serie detalles como el sistema de llave inteligente, la iluminación full LED, la pantalla parabrisas regulable de forma electrónica, y mucho más. Es decir, que no le falta de nada, pese a su precio tan asumible y razonable.

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Dentro de la moto, se esconde un propulsor mono cilíndrico de 330 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro válvulas y refrigeración líquida, que entrega una potencia de 30 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un contundente par motor de 31,5 Nm a 5.250 rpm. El consumo que declara esta moto es de un total de 3,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que no está nada mal, y gracias a su gran depósito de combustible, declara una autonomía de 345 kilómetros. Otras cosas a resaltar son el control de tracción, el ABS de doble canal o la pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas.

La Honda Forza 350, una alternativa muy económica

La Honda Forza 350 es una de las opciones más llamativas a nivel económico que se pueden encontrar por el mercado, gracias a su razonable precio de 6.550 euros.