Coches y Motos 05 JUL 2026 - 04:52h.

Si buscas un ‘premium’ a precio de generalista, esta es una opción inteligente

Volkswagen cambia su estrategia con algunos modelos clave

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Hablar de coches compactos es hablar del Volkswagen Golf. Pocos modelos han marcado tanto la historia del automóvil europeo. Durante décadas ha sido la referencia para fabricantes y clientes gracias a una receta muy difícil de igualar: calidad, buen comportamiento, motores para todos los gustos y un nivel de confort que sigue situándolo entre los favoritos de quienes buscan un coche para todo.

El Golf mantiene unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4,28 metros de largo, cuenta con una batalla de 2,62 metros y ofrece un maletero de 381 litros, suficiente para el uso diario y para viajar con comodidad. Entre sus principales rivales aparecen el Seat León, el Toyota Corolla y el Ford Focus, aunque sigue destacando por su refinamiento y por la sensación de solidez que transmite desde el primer momento.

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El Volkswagen Golf sigue siendo uno de los pesos más pesados del segmento

Uno de sus mayores atractivos es la enorme variedad de mecánicas. Volkswagen ofrece versiones gasolina, diésel, mild hybrid, híbridas enchufables e incluso la deportiva Golf R de 333 CV. La gama arranca con un precio de 27.200 euros financiados o 28.135 euros al contado, convirtiéndose en una opción muy competitiva dentro de su segmento. La financiación contempla 36 cuotas de 160 euros al mes, una entrada de 6.093,09 euros y una cuota final de 20.780,14 euros.

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La versión de acceso equipa un motor gasolina 1.5 de 116 CV y 220 Nm de par máximo, asociado a un cambio manual y tracción delantera. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 203 km/h y homologar un consumo medio de solo 5,3 l/100 km, cifras que lo convierten en una alternativa muy equilibrada para quienes recorren todo tipo de trayectos.

Un equipamiento de carácter premium

Desde el acabado básico, el Golf presume de un equipamiento muy completo. Incluye faros LED, llantas de 16 pulgadas, cuadro de instrumentos Digital Cockpit Pro, climatizador Climatronic, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, volante multifunción de cuero, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero adaptativo ACC y sistema Keyless Start, entre otros muchos elementos.

La seguridad también está muy presente. De serie incorpora asistentes como Front Assist con frenada automática de emergencia, Lane Assist, detector de fatiga, Side Assist para el ángulo muerto, reconocimiento de peatones, control electrónico de estabilidad y numerosos airbags.