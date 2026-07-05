Kia pone al alcance el Sportage, el SUV híbrido que está rebajado miles de euros

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 23:53h.

239 CV de potencia, 5 litros y medio cada 100 km y el precio de un gasolina convencional

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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Hay ofertas que pasan desapercibidas y otras que cambian por completo la percepción de un coche. Es lo que acaba de ocurrir con el Kia Sportage híbrido. La marca ha reducido de forma muy importante su precio hasta situarlo prácticamente al mismo nivel que la versión de gasolina convencional. Una estrategia que lo convierte en una de las propuestas más atractivas del mercado.

La diferencia es realmente llamativa. El Sportage HEV tenía un precio de catálogo de 40.148 euros, pero ahora se anuncia desde 29.780 euros. Una cifra sorprendente teniendo en cuenta que la versión básica de gasolina de 150 CV, sin ningún tipo de electrificación, cuesta 29.530 euros. Es decir, por apenas unos 250 euros más se puede acceder a una variante mucho más eficiente y potente.

La opción inteligente del momento en la gama del Kia Sportage

El protagonista de esta versión es un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con otro eléctrico. El resultado son 239 CV de potencia conjunta y 280 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático de seis velocidades con convertidor de par y tracción delantera. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y registra un consumo medio homologado de solo 5,5 litros cada 100 kilómetros.

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Otro de sus argumentos es el elevado nivel de equipamiento. Desde el acabado Concept incorpora una pantalla curva de 12,3 pulgadas con navegador Kia Connect, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de asistencia al estacionamiento, retrovisores eléctricos calefactables y sistema de acceso mediante llave inteligente.

Equipamiento de carácter premium, como el resto del conjunto

La seguridad también ocupa un lugar protagonista. De serie equipa frenada automática de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga del conductor y diferentes asistentes electrónicos que hacen la conducción más cómoda y segura tanto en ciudad como en carretera.

A todo ello se suma uno de los aspectos más valorados por los compradores: un excelente equilibrio entre confort, comportamiento y calidad de acabados. Es un SUV pensado para el día a día, pero también para afrontar largos viajes con un elevado nivel de comodidad y un consumo muy contenido.