Más elegante y, para la mayoría, igual de bueno que el BMW X3

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 17:07h.

Este SUV coreano es igual de premium que sus rivales alemanes

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El segmento de los SUV premium lleva años dominado por fabricantes alemanes como BMW, Mercedes-Benz o Audi. Sin embargo, poco a poco han ido apareciendo nuevas alternativas capaces de ofrecer un nivel de calidad, tecnología y confort muy similar, pero con una personalidad propia. Uno de los mejores ejemplos es el Genesis GV70, un modelo que ha logrado hacerse un hueco entre las opciones más exclusivas gracias a una propuesta diferente y muy cuidada.

Lejos de intentar imitar a sus rivales, Genesis ha apostado por desarrollar un SUV con identidad propia. El resultado es un vehículo elegante, refinado y con un equipamiento muy completo que puede convencer incluso a quienes tradicionalmente siempre han apostado por marcas europeas. Para muchos compradores, representa una alternativa perfectamente válida al BMW X3, especialmente si se busca un coche que destaque por su diseño y su excelente relación entre calidad y precio.

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Un diseño con personalidad propia

Uno de los aspectos que más llaman la atención del Genesis GV70 es su imagen exterior. Mientras muchos SUV premium mantienen una línea relativamente continuista, el modelo coreano apuesta por un lenguaje de diseño muy característico. La gran parrilla frontal, los faros divididos en dos líneas horizontales y una carrocería con proporciones muy equilibradas consiguen que resulte fácilmente reconocible.

Su perfil transmite dinamismo gracias a una línea de techo ligeramente descendente y unos volúmenes muy marcados, mientras que la parte trasera mantiene esa sensación de elegancia con unos pilotos de diseño minimalista y una zaga muy limpia.

El interior sigue la misma filosofía. Genesis ha creado un habitáculo donde predominan las líneas suaves, los materiales de alta calidad y una sensación de sofisticación que se aprecia desde el primer momento. Cuero, molduras metálicas, superficies acolchadas y una cuidada iluminación ambiental contribuyen a crear un ambiente propio de vehículos de categorías superiores.

La ergonomía también está muy conseguida. Todos los mandos quedan al alcance del conductor y la tecnología se integra de forma discreta, evitando la sensación de saturación que presentan algunos modelos actuales.

Calidad, confort y tecnología al nivel de las mejores marcas

Más allá de su atractivo diseño, el Genesis GV70 destaca por ofrecer una experiencia de conducción muy refinada. La suspensión está orientada a proporcionar un elevado nivel de confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del asfalto sin comprometer la estabilidad cuando la carretera presenta curvas.

El aislamiento acústico es otro de sus puntos fuertes. El trabajo realizado para reducir el ruido procedente del motor, la rodadura y el viento permite viajar con un silencio que contribuye a incrementar la sensación de lujo durante los trayectos largos.

En el apartado tecnológico tampoco decepciona. Dependiendo del acabado, puede equipar una gran pantalla multimedia de alta resolución, instrumentación completamente digital, sistema de sonido premium, navegador conectado, cámara de visión de 360 grados, asistentes avanzados a la conducción, control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril y numerosos sistemas destinados a mejorar tanto la seguridad como la comodidad.

La gama mecánica ofrece diferentes alternativas para adaptarse a distintos perfiles de conductor, incluyendo motores de gasolina de altas prestaciones y versiones completamente eléctricas en algunos mercados. En todos los casos, el refinamiento y la suavidad de funcionamiento forman parte de la experiencia de conducción.

El Genesis GV70 demuestra que el lujo ya no es patrimonio exclusivo de las marcas europeas. Su excelente calidad de fabricación, un diseño elegante y diferente, un habitáculo cuidado hasta el último detalle y un equipamiento muy completo hacen que pueda competir de tú a tú con referentes como el BMW X3. Para quienes buscan un SUV premium que se salga de lo habitual sin renunciar al confort, la tecnología y el prestigio que se espera en este segmento, el modelo de Genesis se presenta como una de las alternativas más interesantes y sorprendentes del mercado.