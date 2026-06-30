Coches y Motos 30 JUN 2026 - 21:44h.

El SUV francés se convierte en una de las mejores opciones de su segmento

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El mercado de los SUV compactos ofrece cada vez más alternativas, pero son pocos los modelos capaces de combinar diseño, tecnología, confort y eficiencia con el equilibrio que ofrece el Peugeot 3008. La nueva generación del SUV francés ha dado un importante salto adelante en todos los apartados, consolidándose como una de las opciones más interesantes para quienes buscan un vehículo versátil, preparado tanto para los desplazamientos urbanos como para realizar largos viajes con total comodidad.

Ahora, además, las promociones disponibles sobre las versiones híbridas permiten acceder al modelo por un precio mucho más competitivo, acercando una de las propuestas más avanzadas de la marca francesa a un mayor número de compradores.

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Un diseño moderno con un interior que parece sacado de un segmento superior

El Peugeot 3008 ha cambiado por completo respecto a su antecesor. La nueva carrocería apuesta por una silueta fastback que combina la estética de un SUV con unas líneas mucho más dinámicas y deportivas. El resultado es un vehículo con una imagen muy personal que destaca entre las numerosas alternativas del segmento.

El frontal incorpora una parrilla completamente integrada con la carrocería y una nueva firma luminosa LED que aporta una imagen tecnológica y elegante. La parte trasera, por su parte, mantiene unas proporciones muy equilibradas y un diseño limpio que refuerza la sensación de modernidad.

Pero donde realmente sorprende el nuevo 3008 es en el habitáculo. Peugeot ha desarrollado una evolución de su conocido i-Cockpit que incorpora una gran pantalla panorámica curva, integrada sobre el salpicadero y orientada hacia el conductor. Esta solución no solo mejora el aspecto visual del interior, sino que también facilita el acceso a la información y a las principales funciones del vehículo.

La calidad percibida también da un importante salto. Los materiales utilizados presentan un aspecto muy cuidado y los ajustes transmiten una sensación de solidez que sitúa al 3008 entre los SUV generalistas con mejor acabado.

Tecnología híbrida, mucho confort y un equipamiento muy completo

La nueva gama híbrida del Peugeot 3008 está pensada para ofrecer un equilibrio entre eficiencia y prestaciones. Gracias a la electrificación, el SUV francés consigue reducir el consumo respecto a versiones de gasolina convencionales y obtiene la etiqueta ECO, una ventaja cada vez más importante para circular por las ciudades.

La conducción destaca por su suavidad. En recorridos urbanos resulta especialmente agradable gracias a una dirección ligera y una suspensión que absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto. En carretera, el aislamiento acústico y la estabilidad permiten afrontar largos desplazamientos con un elevado nivel de confort.

El equipamiento tecnológico también juega un papel protagonista. Dependiendo del acabado, el Peugeot 3008 puede incorporar conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, navegador integrado, carga inalámbrica para teléfonos móviles, iluminación ambiental personalizable, portón trasero eléctrico y un completo conjunto de asistentes a la conducción.

Entre estos sistemas destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, la frenada automática de emergencia, el reconocimiento de señales de tráfico y el detector de ángulo muerto, tecnologías que aumentan tanto la seguridad como la comodidad durante la conducción.

El espacio interior también responde a las expectativas. Las plazas traseras ofrecen una buena habitabilidad para adultos y el maletero mantiene una capacidad suficiente para el equipaje de toda la familia, convirtiéndolo en un vehículo muy práctico para el día a día y las escapadas de fin de semana.

Con esta nueva oferta, el Peugeot 3008 se reafirma como una de las opciones más equilibradas del segmento SUV. Su diseño diferenciador, un interior con una calidad muy cuidada, la eficiencia de su mecánica híbrida y un elevado nivel de equipamiento hacen que sea una compra especialmente interesante para quienes buscan un coche capaz de adaptarse con facilidad tanto al tráfico urbano como a los viajes largos por carretera.