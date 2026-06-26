El nuevo BMW eléctrico (900 kilómetros de autonomía) es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 21:44h.

Espacio para toda la familia, 469 CV y uno de los eléctricos con más autonomía del mercado

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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BMW atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. La firma alemana está acelerando su transformación eléctrica y lo hace con modelos cada vez más ambiciosos. Tras el lanzamiento del nuevo iX3, ahora llega una berlina que promete cambiar las reglas del juego. Se llama BMW i3 y ya está despertando una enorme expectación en toda Europa.

Su diseño es uno de los aspectos que más comentarios está generando. BMW ha apostado por una imagen moderna, deportiva y muy personal. Mantiene algunos rasgos clásicos de la marca, pero introduce nuevas soluciones estéticas que le permiten diferenciarse de otros eléctricos del mercado. Para muchos aficionados, estamos ante uno de los BMW más atractivos de los últimos años.

BMW tiene una nueva berlina eléctrica

La carrocería mide 4,76 metros de longitud y combina proporciones elegantes con una presencia muy deportiva. La distancia entre ejes de 2,89 metros permite además ofrecer un habitáculo amplio y confortable. A ello se suma un maletero de 420 litros, suficiente para afrontar viajes largos sin problemas.

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Bajo la carrocería encontramos una configuración especialmente interesante. El nuevo BMW i3 50 xDrive First Edition equipa dos motores eléctricos y tracción total. En conjunto desarrolla 469 CV de potencia y 645 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada a 200 km/h.

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Más de 900 km de autonomía

Pero el gran protagonista es su autonomía. BMW anuncia hasta 906 kilómetros WLTP, una cifra que lo sitúa entre los eléctricos con mayor alcance del mercado. Esta capacidad se consigue gracias a una batería de 108,7 kWh y a un consumo homologado de solo 13,5 kWh cada 100 kilómetros. Unos números realmente sorprendentes para una berlina de estas características.

La tecnología también juega un papel fundamental. El nuevo i3 admite cargas ultrarrápidas de hasta 400 kW, permitiendo recuperar una gran cantidad de energía en muy poco tiempo. Según la marca, basta una parada breve para añadir alrededor de 400 kilómetros de autonomía. Además, puede completar la recarga del 10 al 80% en apenas 21 minutos en condiciones óptimas.

El equipamiento está a la altura de su planteamiento premium. Incluye faros matriciales, asistentes avanzados a la conducción, sistema multimedia de última generación, sonido Harman Kardon, asientos eléctricos calefactados, Head-Up Display 3D, acceso sin llave y paquete M Sport, entre otros elementos. En España parte de 74.650 euros, aunque con promociones puede quedarse en 66.511 euros. Un precio elevado, sí, pero acompañado por una tecnología y una autonomía que muy pocos rivales pueden igualar actualmente.