El nuevo BMW Serie 3 es el eléctrico más bonito del catálogo

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 22:01h.

El nuevo BMW Serie 3 eléctrico apunta directamente al terreno de la berlina de representación con un diseño mucho más estilizado

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El nuevo BMW Serie 3 eléctrico apunta directamente al terreno de la berlina de representación con un diseño mucho más estilizado que el de otros modelos de la gama. Bajo la denominación i3, esta nueva entrega abandona por completo el planteamiento del anterior urbano eléctrico y adopta una silueta de tres volúmenes, larga, baja y claramente más elegante, hasta el punto de situarse como una de las propuestas visualmente más refinadas del catálogo de la marca.

La transformación no se limita a la estética. El modelo crece hasta los 4,76 metros de longitud, mantiene una configuración de cinco plazas y se encuadra ya en el segmento de las berlinas, una posición que encaja con esa imagen más seria y equilibrada. No es ningún secreto que BMW ha querido dar al i3 una identidad completamente distinta a la de su antecesor, tanto por presencia como por ambición comercial.

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Este cambio de planteamiento también se traduce en una mayor coherencia dentro de la gama eléctrica de la firma. Frente a diseños más atrevidos, el nuevo i3 apuesta por una línea más conservadora que busca atraer a un público acostumbrado a las berlinas tradicionales. La integración de elementos característicos de BMW, reinterpretados bajo el lenguaje eléctrico, refuerza esa sensación de continuidad dentro de la marca.

Esa nueva orientación también se aprecia en su planteamiento técnico. La única versión anunciada por ahora es el i3 50 xDrive, equipada con dos motores eléctricos, tracción total y 469 CV, acompañados de un par máximo de 645 Nm. La transmisión es automática, como corresponde a un modelo de este enfoque, y la entrega de potencia se caracteriza por su inmediatez y suavidad.

Una berlina eléctrica pensada para ir más lejos

Cabe destacar que el salto más llamativo está en la autonomía. BMW estima unos 900 kilómetros gracias a una batería de 108,7 kWh, una cifra muy ambiciosa que sitúa a esta berlina entre las eléctricas más capaces de su categoría sobre el papel. A ello se suma una potencia de carga de hasta 400 kW, además de un cargador embarcado de 11 kW, ampliable de forma opcional a 22 kW.

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Este conjunto técnico no solo mejora las prestaciones, sino que también amplía el rango de uso del vehículo. La elevada autonomía permite afrontar viajes largos con menor dependencia de la infraestructura de carga, mientras que las capacidades de recarga rápida reducen de forma significativa los tiempos de espera en desplazamientos de larga distancia.

El lanzamiento en España está previsto para la segunda mitad de 2026, lo que confirma que se trata de una apuesta de nueva generación dentro de la ofensiva eléctrica de la firma. En este sentido, el i3 no busca ser una reinterpretación nostálgica del modelo conocido hasta ahora, sino una berlina moderna de gran autonomía y elevado nivel prestacional.

A partir de ahí, su atractivo no depende solo de los datos. La combinación entre proporciones clásicas de berlina, una carrocería limpia y un enfoque técnico muy avanzado refuerza la idea de que BMW ha puesto especial cuidado en el apartado visual y en la experiencia global de conducción. Así, este nuevo Serie 3 eléctrico se perfila como una de las propuestas más atractivas y coherentes de su oferta cero emisiones.