El nuevo BMW i3 pone a prueba su tecnología sobre el hielo antes de su estreno mundial

La futura berlina eléctrica de la Neue Klasse de BMW completa sus últimas pruebas invernales

Con la sexta generación de eDrive, el nuevo sistema Heart of Joy y una potencia cercana a 470 CV

El futuro eléctrico del segmento medio premium de BMW avanza hacia su fase final de desarrollo. Los prototipos del nuevo BMW i3, segunda propuesta de la plataforma Neue Klasse, están completando sus últimos ensayos en condiciones extremas en el centro de pruebas invernales del grupo en Arjeplog, en el norte de Suecia. Allí, entre carreteras cubiertas de nieve y lagos completamente helados, los ingenieros ajustan los últimos parámetros de dinámica, tracción y estabilidad antes de su presentación oficial prevista para el 18 de marzo.

Durante cinco décadas, el BMW Serie 3 ha sido una referencia mundial en el segmento medio premium por su equilibrio entre deportividad, agilidad y confort. Con la llegada del nuevo BMW i3, la marca alemana pretende trasladar ese ADN a una arquitectura completamente eléctrica, inaugurando una nueva etapa tecnológica dentro de la estrategia Neue Klasse.

El “supercerebro” que redefine la dinámica de conducción

El modelo incorpora la sexta generación del sistema de propulsión eléctrica del fabricante, conocido como BMW eDrive Gen6. Esta tecnología introduce una arquitectura de 800 voltios, capaz de admitir potencias de carga de hasta 400 kW, lo que permitirá reducir de forma significativa los tiempos de recarga. En el caso de la versión prevista para el lanzamiento, denominada BMW i3 50 xDrive, el sistema combina un motor eléctrico trasero con tecnología EESM y otro delantero basado en tecnología ASM. El conjunto ofrece una potencia máxima estimada de 345 kW, equivalentes a 469 CV, y un par motor de 645 Nm.

Sin embargo, el salto tecnológico más relevante no reside únicamente en la propulsión eléctrica, sino en el sistema de control centralizado que gestiona la dinámica del vehículo. El denominado Heart of Joy actúa como uno de los cuatro “supercerebros” que estructuran la arquitectura electrónica de la Neue Klasse. Integrado con el software BMW Dynamic Performance Control, este sistema coordina el funcionamiento del tren motriz, los frenos, la recuperación de energía y parte de las funciones de la dirección.

La capacidad de procesamiento del Heart of Joy multiplica por diez la velocidad de respuesta de los sistemas anteriores. Esto permite gestionar con mayor precisión la entrega de potencia de los motores eléctricos y mejorar la estabilidad en todo tipo de superficies. En escenarios de baja adherencia como los de Arjeplog, el sistema garantiza una respuesta inmediata a las órdenes del conductor y una mayor estabilidad dinámica.

Las pruebas en hielo y nieve forman parte de una tradición histórica en el desarrollo de vehículos de la marca. Las condiciones extremas del norte de Suecia permiten a los ingenieros analizar con gran precisión el comportamiento de los sistemas electrónicos de control en superficies de baja fricción. Estas circunstancias facilitan reproducir situaciones límite y optimizar la interacción entre los distintos sistemas de seguridad y dinámica.

En la práctica, el nuevo BMW i3 promete un comportamiento más preciso y predecible incluso cuando se alcanzan los límites de adherencia. El sistema reduce la necesidad de intervenciones de control por parte de sistemas como el control dinámico de estabilidad, lo que se traduce en una conducción más fluida y natural.

Otro avance relevante es la función Soft-Stop, que permite realizar frenadas extremadamente suaves gracias al control preciso de los motores eléctricos. El resultado es una deceleración progresiva, sin sacudidas ni ruidos mecánicos, reforzando el confort característico del modelo.

Además de mejorar la estabilidad, el control electrónico también optimiza la eficiencia energética. El Heart of Joy gestiona la recuperación de energía incluso en curvas o superficies deslizantes, maximizando la regeneración sin comprometer la seguridad.

El nuevo BMW i3 se perfila como uno de los pilares de la futura gama eléctrica de la marca alemana. El inicio de producción está previsto para la segunda mitad de 2026.