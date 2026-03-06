No es tan bonita como la Yamaha Ténéré, pero ofrece lo mismo por menos y está conquistando España
Esta marca ya se haya colado entre las que más modelos matriculan a lo largo del año
La alternativa eléctrica a la Yamaha TMAX
Hay una moto que, inevitablemente, es comparada con la Yamaha Ténéré, aunque desde nuestra perspectiva, no es tan bonita a nivel visual. Eso sí, podemos asegurar que ofrece exactamente las mismas prestaciones, y por un precio relativamente más contenido, razón por la que está conquistando España, y se ha convertido en un auténtico éxito en ventas. Y, evidentemente, no podía llegar desde otro país que no fuera China, como viene siendo habitual últimamente.
Ya es una de las motos más vendidas, gracias a su relación calidad-precio, y es una trail equipada con la última tecnología. Por todos estos motivos, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar echarle un vistazo a esta Voge 900 DSX, que desde el primer día nos ha asombrado. No es casualidad que esta marca ya se haya colado entre las que más modelos matriculan a lo largo del año, tan solo por detrás de gigantes como Honda y Yamaha, y también, de Zontes.
Esta Voge 900 DSX fue la quinta moto más vendida en España a lo largo de 2025, gracias, entre otras cosas, a todo lo que te ofrece, por un precio contenido. Para empezar, cuenta con un depósito de combustible de 17 litros, que promete una increíble autonomía, y en el corazón de la moto se encuentra un propulsor bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 95 Nm a 6.250 rpm. El consumo medio es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros, y cuenta con pantalla TFT de 7”, ABS desconectable, control de tracción y mucho más.
Esta Voge 900 DSX puede ser tuya por 9.192 euros
El precio por el que puedes hacer tuya esta Voge 900 DSX es de 9.192 euros, lo que nos parece una ganga, en especial, cuando después descubres que incluye cinco años de garantía, además de seguro gratis el primer año.