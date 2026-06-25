El nuevo BYD para todos los bolsillos con tecnología de vanguardia

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 09:34h.

BYD trae a España un nuevo híbrido enchufable con más de 100 km de autonomía eléctrica

BYD tiene un todo en uno con un diseño top y un precio imbatible

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La ofensiva de BYD en Europa no se detiene. La marca china continúa ampliando su gama a gran velocidad y ahora presenta uno de sus modelos más interesantes. Se llama Dolphin G y llega con una propuesta muy diferente a la de cualquier rival.

Mientras muchos fabricantes siguen apostando por híbridos convencionales o eléctricos puros, BYD ha decidido dar un paso más. El nuevo Dolphin G utiliza la quinta generación de la tecnología DM-i, uno de los sistemas híbridos enchufables más avanzados desarrollados por la compañía. El resultado es un coche pensado para reducir consumos sin renunciar a una gran autonomía. Su tamaño lo convierte en una alternativa ideal para el uso diario. Con 4,16 metros de longitud, ofrece unas dimensiones perfectas para ciudad. Sin embargo, sorprende por su aprovechamiento interior. De hecho, dispone de un maletero de 425 litros, una cifra muy destacada dentro de su categoría y superior a la de muchos modelos más grandes.

La nueva joya de BYD es el Dolphin G

En el apartado mecánico, la versión de acceso combina un motor de gasolina con un sistema eléctrico para alcanzar 175 CV, mientras que las variantes superiores elevan la potencia hasta los 212 CV. En todos los casos, el protagonismo recae sobre la parte eléctrica. Gracias a ello, el comportamiento promete ser suave, eficiente y especialmente agradable en recorridos urbanos.

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Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. Las versiones equipadas con la batería de 18,3 kWh pueden recorrer hasta 105 kilómetros en modo eléctrico, suficientes para cubrir la mayoría de desplazamientos diarios sin consumir combustible. Además, con el depósito lleno y la batería cargada, la autonomía total supera los 1.000 kilómetros, una cifra al alcance de muy pocos modelos de su tamaño.

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Equipamiento y precios

En equipamiento tampoco se queda corto. Desde los acabados superiores encontramos pantalla multimedia de 12,8 pulgadas, ecosistema Google integrado, cámara de 360 grados, sensores de aparcamiento, volante y asientos calefactados, llantas de 18 pulgadas y una completa dotación de asistentes a la conducción. Todo ello acompañado por una imagen moderna y diferenciada respecto al Dolphin eléctrico.

Pero probablemente lo más sorprendente sea el precio. El nuevo BYD Dolphin G Active arranca en 25.200 euros, aunque con promociones y ayudas puede quedarse en torno a 18.700 euros. Las versiones Boost, Comfort y Sport alcanzan los 28.200, 29.700 y 30.700 euros, respectivamente.