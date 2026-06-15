El BYD más bonito se estrena en España a precio de Dacia

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 11:34h.

BYD pone a la venta en España un nuevo híbrido enchufable

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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Durante años, acceder a un coche con etiqueta CERO, tecnología híbrida enchufable y un equipamiento abundante obligaba a realizar una inversión importante. Ahora BYD quiere romper esa barrera con el nuevo Dolphin G DM-i, un modelo que aterriza en España con una propuesta muy difícil de igualar por sus rivales directos.

La marca china ha apostado por un diseño moderno y atractivo. Sus líneas transmiten dinamismo y una imagen mucho más sofisticada de lo que cabría esperar por precio. Además, se convierte en el primer modelo de su segmento con carrocería convencional y sistema híbrido enchufable disponible actualmente en el mercado español.

Dos versiones mecánicas y cuatro acabados para el nuevo BYD Dolphin G DM-i

La gama arranca con una mecánica que combina un motor de gasolina de 1,5 litros con otro eléctrico para desarrollar 175 CV y 210 Nm de par máximo. Esta versión acelera de 0 a 100 km/h en solo 8,3 segundos, alcanza los 180 km/h y permite recorrer hasta 40 kilómetros en modo eléctrico gracias a una batería Blade LFP de 7,4 kWh. Como ocurre en toda la gama, disfruta de la apreciada etiqueta CERO de la DGT.

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Por encima aparece una segunda alternativa mucho más ambiciosa. Desarrolla 212 CV y utiliza una batería Blade LFP de 18,3 kWh. Gracias a ella puede alcanzar hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica y una autonomía total combinada de hasta 1.040 kilómetros. Es una cifra que le permite competir incluso con modelos mucho más caros.

La oferta se estructura en cuatro acabados. El nivel Active está reservado exclusivamente para la versión de 175 CV y tiene un precio de 25.200 euros. Los acabados Boost, Comfort y Sport van asociados a la mecánica de 212 CV y cuestan 28.200 euros, 29.700 euros y 30.700 euros, respectivamente.

El equipamiento no decepciona

Desde el acabado más sencillo ya incluye una dotación muy completa. Dispone de faros LED, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, navegador, pantalla táctil, Android Auto, Apple CarPlay, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento, cámara trasera, detector de ángulo muerto, mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia.

Las versiones superiores añaden elementos poco habituales en este nivel de precios. Encontramos pantalla de hasta 12,8 pulgadas, asientos calefactados, volante térmico, iluminación ambiental, carga bidireccional V2L, cámara de visión 360 grados, Head-Up Display y detalles específicos de diseño.