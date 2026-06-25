La KTM 990 Duke marca un antes y un después con un diseño que compite con modelos más caros

Coches y Motos 25 JUN 2026 - 23:05h.

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En KTM tienen un modelo que marca un antes y un después en la historia de la marca, gracias a lo sensacional que nos parece, y que logra competir con modelos mucho más caros. Porque la 990 Duke es una moto impresionante de arriba abajo, con un amplio nivel de equipamiento, así como un diseño que no deja a nadie indiferente, y con unas prestaciones que la sitúan en lo más alto. Y, por supuesto, no podíamos olvidarnos de su precio tan razonable.

Lo que llama la atención a primera vista es su nuevo faro delantero, con unas luces de posición diurnas que ajustan su intensidad dependiendo de las condiciones de luz ambiental, gracias a un sensor situado en la instrumentación. La imagen de ‘muscle bike’ la hace irresistible, y la parte trasera se reduce a la mínima expresión, mientras que la ergonomía se ha mejorado para conseguir una moto más neutra. Y lo mejor se encuentra en el interior.

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Allí es donde nos encontramos con un propulsor de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, que anuncia una potencia de 123 CV y un par máximo de 103 Nm, con un peso total de 180 kilos, que es bastante razonable. Cuenta con cuatro modos de pilotaje, control de tracción, control anti-wheelie, y, como no podía ser de otra manera, con una instrumentación digital mediante pantalla TFT de cinco pulgadas, para tener toda la información necesaria a mano.

Paga 13.699 euros a cambio de esta KTM 990 Duke

Para hacerte con la KTM 990 Duke, que ya hemos comentado que es una de las mejores propuestas que tiene la firma austríaca, no necesitarás realizar ninguna inversión astronómica ni fuera del mercado. Porque bastará con que pongas un total de 13.699 euros encima de la mesa, un chollo irrepetible.