Kia tiene un coche tan atractivo que muchos lo prefieren frente a alternativas más caras

Coches y Motos 22 JUN 2026 - 13:18h.

El Sportage es uno de los SUV más vendidos en España

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El Kia Sportage se ha consolidado como uno de los SUV más exitosos del mercado europeo gracias a una fórmula que combina diseño llamativo, tecnología avanzada, amplitud interior y una oferta mecánica adaptada a las nuevas exigencias del sector. La actual generación ha supuesto un salto cualitativo muy importante para la marca surcoreana, permitiéndole competir directamente con modelos de fabricantes tradicionales e incluso con alternativas de posicionamiento superior.

Desde el primer vistazo queda claro que el Sportage apuesta por una personalidad propia. Kia ha abandonado las líneas más conservadoras de generaciones anteriores para desarrollar un SUV mucho más atrevido y moderno. El frontal es uno de los elementos más reconocibles del modelo gracias a una gran parrilla integrada con una firma luminosa de diseño muy característico, capaz de diferenciarlo inmediatamente dentro de un segmento cada vez más saturado.

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La carrocería combina superficies musculosas con detalles de inspiración tecnológica que aportan una imagen robusta y sofisticada al mismo tiempo. Los pasos de rueda marcados, las proporciones equilibradas y una silueta dinámica contribuyen a crear un conjunto visualmente atractivo que ha sido una de las claves de su éxito comercial.

La parte trasera mantiene esa misma filosofía mediante unos grupos ópticos unidos visualmente y una zaga muy trabajada desde el punto de vista estético. El resultado es un SUV que destaca por diseño sin necesidad de recurrir a soluciones excesivamente agresivas o futuristas. No es ningún secreto que este planteamiento ha permitido al Sportage convertirse en uno de los modelos más valorados de su categoría.

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Un interior que ha elevado el nivel de la marca

La transformación más importante del Kia Sportage se aprecia al acceder al habitáculo. La marca ha realizado un enorme esfuerzo para mejorar la percepción de calidad y crear un entorno mucho más tecnológico y refinado que en generaciones anteriores.

El salpicadero está presidido por una gran superficie curva que integra la instrumentación digital y el sistema multimedia. Esta solución aporta una imagen moderna y sofisticada que recuerda a propuestas presentes en vehículos considerablemente más caros. La interfaz ha sido diseñada para ofrecer una experiencia intuitiva y una respuesta rápida en todas sus funciones.

La calidad de los materiales también representa una evolución evidente. Kia ha incorporado superficies más agradables al tacto, acabados mejor resueltos y una atención por los detalles que acerca al Sportage a segmentos superiores. El resultado es una sensación general de calidad que sorprende especialmente dentro de su rango de precios.

La amplitud interior constituye otro de sus principales argumentos. Gracias a unas dimensiones generosas y a una arquitectura optimizada, el SUV ofrece un espacio destacado tanto para los pasajeros delanteros como para quienes viajan en las plazas traseras. El maletero mantiene además una capacidad muy competitiva, reforzando su carácter familiar.

Electrificación, confort y una propuesta muy equilibrada

La gama mecánica del Sportage es una de las más completas de su segmento. El modelo está disponible con motores de gasolina, diésel, variantes híbridas e híbridas enchufables, permitiendo adaptarse a diferentes necesidades y perfiles de conductor.

Cabe destacar que las versiones electrificadas han adquirido un protagonismo especial dentro de la oferta. Estos sistemas permiten reducir consumos y emisiones manteniendo unas prestaciones equilibradas y una utilización sencilla en el día a día. La eficiencia se convierte así en uno de los puntos fuertes del modelo.

Por otro lado, Kia ha trabajado especialmente en el confort de marcha. La suspensión ofrece un equilibrio muy conseguido entre comodidad y estabilidad, mientras que el aislamiento acústico contribuye a crear un ambiente agradable durante los desplazamientos largos. El comportamiento dinámico transmite además una sensación de seguridad y control que encaja perfectamente con el carácter familiar del vehículo.

La dotación tecnológica completa el conjunto con asistentes de conducción avanzados, sistemas de seguridad activa y múltiples soluciones de conectividad. Con esta generación, Kia ha conseguido desarrollar un SUV que combina diseño, espacio, calidad y tecnología de una forma especialmente equilibrada, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas frente a modelos notablemente más caros.