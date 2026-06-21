Coches y Motos 21 JUN 2026 - 23:33h.

El 3008 sigue siendo una de las mejores opciones para los que buscan diseño y tecnología

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la nueva etapa de la marca francesa. La última generación del SUV supone una transformación profunda respecto a sus predecesores, apostando por una imagen mucho más sofisticada, una carga tecnológica superior y un posicionamiento claramente más ambicioso. Con este lanzamiento, Peugeot demuestra su intención de competir en un nivel superior, acercándose a propuestas tradicionalmente asociadas a fabricantes premium sin abandonar una política de precios relativamente competitiva.

Desde el punto de vista estético, el nuevo 3008 destaca por una personalidad muy marcada. La carrocería abandona parte de las formas convencionales del segmento para adoptar una silueta más dinámica, inspirada en los denominados SUV fastback. Esta configuración aporta una imagen moderna y elegante, diferenciándolo claramente de muchos de sus rivales directos.

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El frontal concentra gran parte del protagonismo visual. Los grupos ópticos extremadamente afilados, la nueva interpretación de la parrilla y la característica firma luminosa de Peugeot crean una presencia visual muy reconocible. El diseño transmite modernidad, carácter y una sensación de calidad que sitúa al modelo entre los SUV más atractivos de su categoría.

La parte trasera mantiene esa misma filosofía mediante una línea de techo descendente y una zaga muy trabajada desde el punto de vista aerodinámico. El resultado es un conjunto equilibrado que combina deportividad y sofisticación sin renunciar a la practicidad que demanda un vehículo familiar. No es ningún secreto que el diseño se ha convertido en uno de los principales argumentos comerciales del nuevo 3008, situándolo entre los modelos más llamativos de toda la historia reciente de la marca.

Un habitáculo que eleva el nivel tecnológico

La evolución del Peugeot 3008 no se limita al exterior. El interior representa uno de los mayores avances realizados por la firma francesa en los últimos años. El nuevo puesto de conducción adopta una filosofía mucho más digital, creando una experiencia visual cercana a la de vehículos de segmentos superiores.

El elemento más destacado es la gran pantalla panorámica flotante que domina el salpicadero. Esta solución integra instrumentación y sistema multimedia dentro de una misma superficie, aportando una imagen futurista y muy sofisticada. La disposición de los controles también ha sido revisada para mejorar la ergonomía y facilitar el acceso a las funciones principales.

La calidad percibida experimenta una mejora notable gracias al empleo de materiales más elaborados y acabados más cuidados. Peugeot ha trabajado especialmente en los detalles para reforzar la sensación de refinamiento, acercando el modelo a propuestas considerablemente más caras.

El espacio interior continúa siendo uno de los puntos fuertes del SUV francés. La nueva plataforma permite optimizar la habitabilidad y ofrecer un elevado nivel de confort tanto en las plazas delanteras como en las traseras. El maletero mantiene además una capacidad competitiva, conservando el enfoque práctico que siempre ha caracterizado al modelo.

Electrificación y una apuesta por un posicionamiento superior

El nuevo Peugeot 3008 ha sido desarrollado pensando en la electrificación. La plataforma de última generación permite incorporar diferentes sistemas de propulsión, incluyendo variantes híbridas e incluso versiones completamente eléctricas adaptadas a las nuevas demandas del mercado europeo.

Cabe destacar que las versiones electrificadas ofrecen cifras de eficiencia muy competitivas, apoyadas por una gestión energética optimizada y un importante trabajo aerodinámico. Esta combinación permite mejorar tanto el rendimiento como la autonomía disponible en las variantes cero emisiones.

Por otro lado, el comportamiento dinámico mantiene una de las señas de identidad tradicionales de Peugeot. El vehículo ofrece una conducción equilibrada que combina comodidad, precisión y una respuesta ágil en diferentes escenarios. La suspensión ha sido ajustada para proporcionar un elevado confort de marcha sin comprometer la estabilidad.

Con esta generación, Peugeot ha conseguido transformar el 3008 en un SUV mucho más aspiracional. Su diseño, tecnología y calidad percibida le permiten competir frente a modelos de precio considerablemente superior, consolidándose como una de las propuestas más atractivas y completas dentro del mercado europeo actual.