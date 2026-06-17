La nueva Honda es la moto A2 más equilibrada del catálogo

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 13:13h.

Hay que destacar el novedoso sistema de embrague E-Clutch

Honda convierte la Africa Twin en una deportiva

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En Honda siempre piensan en los usuarios con carné A2, y por ese motivo tienen modelos que encajan perfectamente en estos parámetros. El último ejemplo de esto es la CB Hornet 500, una de las motos más solicitadas dentro de su catálogo, y que no ha dejado de renovarse ni de actualizarse durante los últimos tiempos, para hacerla inmejorable. Y entre sus principales novedades, hay que destacar el novedoso sistema de embrague E-Clutch, que facilita mucho las cosas.

Es una naked deportiva de media cilindrada, que rinde a la perfección en todo tipo de contextos, y que cuenta con un motor muy difícil de mejorar. Se trata de un propulsor de dos cilindros en línea, que es un referente en cuanto a fiabilidad y prestaciones se refiere, de cuatro válvulas por cilindro. La cilindrada es de 471 centímetros cúbicos, y entrega una potencia de 47 CV a 8.600 revoluciones por minuto, con un par máximo de 43 Nm a 6.500 rpm, al límite de lo permitido.

Dispone de control de tracción y de embrague anti-rebote de serie, con unas suspensiones y un amortiguador que la hacen ser tan cómoda incluso en trayectos largos. Hereda la imagen de sus hermanas mayores, y la instrumentación se compone de una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color y con conectividad, para tener todo gestionado. El peso neto de la moto es de 188 kilos, y hay muchos colores para elegir cuál te convence más.

La Honda CB Hornet 500 cuesta 6.550 euros

Si quedas convencido con la adquisición de la Honda CB Hornet 500, tienes que estar de celebración. Porque apenas vas a necesitar un total de 6.550 euros, lo que creemos que es una cantidad más que justa y razonable, que queda totalmente justificada.