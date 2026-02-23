Honda CB500 Hornet 2026: más tecnología, más atractiva, pero con el mismo espíritu y precio ajustado
La Honda CB Hornet 2026 ha sufrido una brutal actualización
Honda tiene un SUV que lo cambia todo
La Honda CB Hornet 2026 ha sufrido una brutal actualización, que la ha equipado con la última tecnología, y la ha hecho todavía más atractiva, aunque conservando el mismo espíritu, y con un precio al alcance de todos los bolsillos, lo que hace que sea ideal para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Es una de las roadster de referencia, al combina rigor, eficiencia y ser muy placentera de conducir, e incorpora la tecnología E-Clutch.
El motor continúa siendo un bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 43 Nm a 6.500 rpm. El peso neto es de 188 kilos, y gracias a la tecnología Honda E-Clutch, ya no es necesario accionar la maneta del embrague. Esto hace que sea más rápido y cómodo acciones como arrancar, detenerse o cambiar de marchas, todo un punto a su favor.
El diseño de esta Honda CB 500 Hornet 2026 es compacto, musculoso y agresivo, con óptica delantera LED y tomas de aire laterales dinámicas. Cuenta con una pantalla TFT de 5”, que incluye conectividad, así como una piña izquierda retro iluminada y con mando multidireccional. El consumo es de apenas 3,5 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía sensacional, de prácticamente 480 kilómetros, y los colores disponibles son el rojo, el negro y el blanco.
El precio de 6.850 euros impresiona a todos
Y para ponerle la guinda al pastel, esta Honda CB 500 Hornet 2026 ahora puede estar en tu garaje desembolsando apenas un total de 6.850 euros, lo que es una cifra más que razonable. No esperes a aprovechar esta oportunidad tan magnífica que tienes ante ti.