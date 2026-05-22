Aprilia lleva su experiencia en competición a una deportiva ligera pensada para el carné A2

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 18:47h.

Centrada para los usuarios que tan solo disponen del carné A2

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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Desde Aprilia han trasladado su experiencia en motos de competición hacia una deportiva ligera pensada para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. El resultado es un modelo sensacional en todos los aspectos, al que no le falta absolutamente nada si hablamos de prestaciones, de equipamiento y de tecnología, con unas cifras impresionantes, y con un precio que está más que justificado. Esto hace que la RS 457 nos parezca inmejorable.

Es una moto deportiva de media cilindrada enfocada hacia un público más joven, que mantiene el desarrollo tecnológico y mecánico de versiones anteriores, aunque actualizada y mejorada. Por ejemplo, ahora cuenta con la homologación Euro 5+, y se comercializa en cinco versiones diferentes, que son el color gris, el blanco y el negro, y recientemente, se le han añadido también el azul y el amarillo. Aunque lo mejor se encuentra en el interior.

Allí nos topamos con un propulsor bicilíndrico en línea con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cilindro, que entrega una potencia de 47,6 CV a 9.400 revoluciones por minuto, y un par motor de 43,5 Nm a 6.700 rpm, es decir, al límite de lo permitido. Dispone de embrague anti-rebote, acelerador electrónico y tres modos de conducción, con control de tracción regulable en tres niveles y shifter opcional. Asimismo, también se puede destacar la pantalla TFT a color de 5” en la instrumentación.

Aprovecha el descuento de la Aprilia RS 457

Y también queremos resaltar que la Aprilia RS 457 tiene una promoción que te permite conseguirla 300 euros más barata, es decir, que ahora puede estar en tu garaje si pones encima de la mesa un total de 6.950 euros. No cabe duda de que es una de las oportunidades más interesantes que ofrece el mercado.