Es como el Tesla Model Y, pero cuesta casi 5.000 euros menos, tiene carga ultrarrápida y está ganando terreno

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 18:06h.

El Model Y tiene cada vez más rivales top

Estos son los nuevos precios del Tesla Model Y en España

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La revolución del coche eléctrico ya no gira exclusivamente alrededor de Tesla. Durante años, la marca estadounidense marcó el ritmo del mercado con modelos capaces de combinar autonomía, tecnología y prestaciones, pero la llegada de nuevos fabricantes está cambiando rápidamente el panorama. Entre ellos destaca XPeng, una compañía china que está logrando captar cada vez más atención en Europa gracias a vehículos que ofrecen un elevado nivel tecnológico a precios más competitivos.

Uno de los modelos que mejor representa esta estrategia es el XPeng G6. Este SUV eléctrico se ha convertido en una de las alternativas más interesantes al Tesla Model Y, uno de los vehículos más vendidos del mundo. La propuesta del fabricante chino resulta especialmente llamativa porque combina dimensiones similares, tecnología avanzada y una arquitectura eléctrica de última generación con un precio considerablemente más ajustado.

No es ningún secreto que el coste de adquisición continúa siendo uno de los principales obstáculos para muchos compradores interesados en dar el salto a la movilidad eléctrica. Precisamente ahí es donde el G6 encuentra una de sus mayores fortalezas, posicionándose como una opción capaz de ofrecer mucho por menos dinero.

Un SUV eléctrico preparado para competir con los mejores

El XPeng G6 se sitúa dentro del segmento de los SUV medianos eléctricos, una de las categorías con mayor crecimiento en Europa. Su diseño apuesta por líneas fluidas y una carrocería claramente optimizada desde el punto de vista aerodinámico, una característica fundamental para mejorar la eficiencia energética y maximizar la autonomía.

Visualmente, el modelo transmite una imagen moderna y tecnológica. El frontal minimalista, la integración de los elementos de iluminación y una silueta muy cuidada permiten que el vehículo proyecte una presencia similar a la de modelos considerablemente más caros.

El interior sigue la misma filosofía. La digitalización ocupa un papel protagonista mediante grandes pantallas, sistemas avanzados de conectividad y una experiencia de usuario diseñada para competir con las referencias más avanzadas del mercado. El habitáculo ofrece además una notable sensación de amplitud gracias a una arquitectura específicamente desarrollada para vehículos eléctricos.

Por otro lado, la calidad percibida y el nivel de equipamiento sorprenden especialmente dentro de este rango de precios. XPeng ha apostado por ofrecer una dotación muy completa desde las versiones de acceso, reforzando así uno de sus principales argumentos frente a fabricantes tradicionales.

La carga ultrarrápida es su gran arma

Uno de los aspectos que más diferencia al XPeng G6 de muchos de sus rivales es su sistema de carga. El modelo utiliza una arquitectura eléctrica de última generación que permite alcanzar potencias muy elevadas en corriente continua, reduciendo significativamente los tiempos de espera durante los viajes largos.

Cabe destacar que la velocidad de carga se ha convertido en uno de los factores más importantes para los usuarios de vehículos eléctricos. A medida que aumenta la autonomía de las baterías, la capacidad para recuperar energía rápidamente adquiere un papel cada vez más relevante en la experiencia de uso.

Además, el XPeng G6 llega al mercado con una ventaja económica considerable. Con un precio de partida de 45.193 euros, se sitúa cerca de 5.000 euros por debajo de las versiones equivalentes del Tesla Model Y, que rondan los 50.000 euros en configuraciones comparables.

Esta diferencia permite acceder a un SUV eléctrico de gran tamaño, con tecnología avanzada, una elevada autonomía y sistemas de carga ultrarrápida sin necesidad de alcanzar el presupuesto requerido por algunos de sus principales competidores.

La creciente presencia de XPeng en Europa demuestra que el mercado eléctrico está entrando en una nueva fase. Los fabricantes chinos ya no compiten únicamente mediante precios bajos, sino también a través de innovación, tecnología y desarrollo propio.

Con una propuesta equilibrada entre coste, prestaciones y equipamiento, el XPeng G6 se está consolidando como una de las alternativas más serias al Tesla Model Y. Su combinación de precio competitivo, carga ultrarrápida y elevado nivel tecnológico explica por qué cada vez más compradores comienzan a fijarse en este SUV eléctrico llegado desde China.