Más de 10.000 euros de rebaja y más de 600 km de autonomía: el SUV eléctrico que aprieta al Tesla Model Y

Coches y Motos 16 MAY 2026 - 12:02h.

Un SUV inspirado en uno de los deportivos más icónicos de la historia

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El Ford Mustang Mach-E se ha convertido en uno de los eléctricos más interesantes del momento. Y no solo por su diseño. También por una política de precios mucho más agresiva. Ford ha aplicado un descuento enorme a este SUV eléctrico, acercándolo peligrosamente al territorio del Tesla Model Y, uno de los grandes referentes del mercado.

Su imagen es muy atractiva. Mantiene rasgos inspirados en el Mustang clásico, pero adaptados a una carrocería SUV moderna y musculosa. Mide 4,71 metros de largo y cuenta con una batalla de casi tres metros, lo que permite disfrutar de mucho espacio interior y un maletero de hasta 1.520 litros con los asientos abatidos. Todo ello con un comportamiento dinámico, transmitiendo sensaciones muy deportivas. Y al margen del Tesla Model Y, también planta cara a modelos como el Kia EV6, el BYD Seal U o el Mercedes-Benz EQC.

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Un SUV inspirado en el modelo más icónico de Ford

Un modelo que, actualmente, encuentras de oferta en su versión de acceso. El Mach-E tiene una tarifa oficial de 54.046 euros, pero Ford lo anuncia actualmente desde 41.622 euros al contado o 40.622 euros financiado. Esto supone más de 10.000 euros de rebaja. Además, la financiación incluye cuotas de 220 euros al mes, una entrada de 15.500 euros, una cuota extra de 2.925 euros en el mes 12 y una cuota final de 17.835 euros. También añade cinco años de mantenimiento gratis.

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Esta promoción es para una versión que utiliza un motor eléctrico de 268 CV y 430 Nm de par máximo. Tiene tracción trasera y una batería de 72 kWh. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanza 180 km/h. Su autonomía ronda los 470 kilómetros, suficiente para viajar sin demasiadas preocupaciones, y que supera los 600 en ciclos urbanos.

Un equipamiento a la altura de los más premium

Por equipamiento tampoco se queda corto. Todos incluyen llantas de 19 pulgadas, doble pantalla digital con una enorme central de 15,5 pulgadas, navegador, cámara 360º, sensores delanteros y traseros, cargador inalámbrico y asientos delanteros calefactables. También incorpora el sistema multimedia SYNC 4 y conducción One Pedal, muy cómoda en ciudad.

En seguridad y asistentes tecnológicos va especialmente bien servido. Cuenta con el paquete Ford Co-Pilot 360 Active 2.0, control de crucero adaptativo con Stop & Go, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, reconocimiento de señales y asistente precolisión con frenada automática.