Representa una de las oportunidades más extraordinarias que pueden surgir en el mercado internacional de coches históricos.

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Uno de los 19 Aston Martin DB4 GT Zagato fabricados busca nuevo propietario tras una brillante trayectoria deportiva y una premiada restauración. Pocas piezas del automovilismo clásico despiertan tanta admiración como el Aston Martin DB4 GT Zagato. Considerado uno de los deportivos más bellos y exclusivos jamás construidos, un ejemplar de 1962 acaba de salir al mercado con una estimación de entre 10,4 y 13 millones de euros, equivalente a los 12 y 15 millones de dólares fijados inicialmente para su venta en la subasta de Monterey (California) que se celebrará del 13 al 15 de agosto, organizada por RM Sotheby's.

Se trata del chasis 0186/R, el decimocuarto de los apenas 19 DB4 GT Zagato producidos. Su relevancia histórica va mucho más allá de su extraordinaria rareza. Conserva el motor original con números coincidentes, mantiene gran parte de su carrocería Zagato original y cuenta con un historial deportivo y de exhibición que lo sitúa entre los ejemplares más importantes del modelo.

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El DB4 GT Zagato nació a comienzos de los años sesenta como respuesta de Aston Martin a la necesidad de contar con un gran turismo más competitivo. Aunque el DB4 GT ya incorporaba mejoras mecánicas respecto al modelo estándar, seguía siendo demasiado pesado para enfrentarse a sus rivales más directos. La solución llegó de la mano de Zagato, el legendario carrocero italiano.

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El joven diseñador Ercole Spada, entonces con apenas 23 años, creó una silueta que acabaría convirtiéndose en una de las más admiradas de la historia del automóvil. Más ligera, musculosa y aerodinámica, la carrocería italiana se combinó con una evolución del motor de seis cilindros diseñado por Tadek Marek, cuya potencia alcanzó los 314 CV.

Un campeón australiano inesperado

El ejemplar que ahora sale a la venta fue terminado en diciembre de 1961 y enviado inmediatamente a Australia, convirtiéndose en el único DB4 GT Zagato vendido originalmente en ese país. Pintado en Desert White y equipado con interior rojo, inició una intensa carrera deportiva durante la temporada de 1962.

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Su debut competitivo no pudo ser mejor. Pilotado por Doug Whiteford, triple vencedor del Gran Premio de Australia, logró la victoria en Calder y posteriormente se impuso en Longford, donde alcanzó velocidades superiores a los 230 km/h. También consiguió triunfos en subidas de montaña y destacados resultados en distintas pruebas australianas, convirtiéndose rápidamente en uno de los deportivos más admirados del país.

Los cambios reglamentarios que permitieron competir a prototipos mucho más radicales provocaron su retirada prematura de las carreras. Sin embargo, esa decisión terminó siendo clave para su conservación, ya que evitó los daños que sufrieron muchos de sus contemporáneos en competición.

Restauración premiada y prestigio internacional

Tras pasar por varios propietarios en Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, el coche fue sometido a distintas restauraciones de alto nivel. La más importante tuvo lugar entre 2018 y 2019 bajo la supervisión del especialista Kevin Kay Restorations, con el objetivo de devolverlo a la configuración más fiel posible a su estado original.

El trabajo fue recompensado en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach de 2019. Allí ganó la categoría Zagato Centennial Postwar y el prestigioso Trofeo Vitesse Elegance, además de convertirse en uno de los cuatro finalistas al premio Best of Show, la máxima distinción del certamen.

Su historial también incluye el premio al Mejor del Salón en el Louis Vuitton Concours d’Elegance de 2002 y el reconocimiento al Mejor de su Clase en el Concorso d’Eleganza Villa d’Este de 2007.

Con una documentación exhaustiva, restauración de referencia y una procedencia excepcional, este DB4 GT Zagato representa una de las oportunidades más extraordinarias que pueden surgir en el mercado internacional de coches históricos. Un automóvil que combina belleza, competición, exclusividad y autenticidad como muy pocos en la historia del motor.