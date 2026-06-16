El nuevo Kia es tan atractivo que muchos lo consideran el coche más bonito del catálogo

Coches y Motos 16 JUN 2026 - 02:08h.

El EV9 es una de las grandes apuestas de la marca coreana

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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El Kia EV9 se ha convertido en uno de los modelos más destacados de la nueva generación de vehículos eléctricos. Desde su llegada al mercado, el gran SUV de la firma surcoreana ha llamado la atención por una propuesta estética muy diferente a la habitual dentro de su segmento. Su diseño robusto, futurista y lleno de personalidad ha contribuido a que muchos lo consideren el vehículo más atractivo de toda la gama Kia, una valoración que refleja el profundo cambio experimentado por la marca durante los últimos años.

La evolución de Kia ha sido especialmente notable en materia de diseño. La compañía ha pasado de apostar por líneas conservadoras a desarrollar una identidad visual propia y reconocible. El EV9 representa la máxima expresión de esa transformación, combinando una imagen innovadora con un planteamiento tecnológico que busca situarlo entre las referencias del mercado eléctrico.

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Un diseño que convierte al EV9 en protagonista

Uno de los principales argumentos del Kia EV9 es su presencia visual. El SUV presenta unas proporciones imponentes, con una carrocería de gran tamaño y unas líneas geométricas que transmiten solidez y modernidad. A diferencia de otros modelos eléctricos que buscan una estética suave y aerodinámica, Kia ha optado por una imagen contundente que refuerza el carácter del vehículo.

El frontal es uno de los elementos más distintivos del modelo. La iluminación LED adquiere un papel protagonista gracias a una firma lumínica muy elaborada que aporta una identidad propia incluso a gran distancia. La ausencia de una parrilla tradicional, habitual en los vehículos eléctricos, permite desarrollar una superficie más limpia y tecnológica que encaja con el lenguaje de diseño del modelo.

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Las superficies laterales destacan por sus formas marcadas y por una combinación de líneas rectas que refuerzan la sensación de robustez. No es ningún secreto que el mercado SUV está dominado por diseños cada vez más parecidos entre sí, por lo que el EV9 consigue diferenciarse mediante una personalidad visual claramente reconocible.

La parte trasera mantiene esa misma filosofía estética. Los pilotos verticales y el tratamiento minimalista de las superficies contribuyen a crear una imagen moderna y sofisticada. El conjunto transmite una sensación de vehículo avanzado tecnológicamente sin recurrir a soluciones excesivamente complejas.

Tecnología, espacio y una nueva visión del SUV eléctrico

El interior del Kia EV9 continúa la apuesta por la modernidad. El habitáculo presenta un diseño limpio y muy tecnológico, donde las pantallas digitales ocupan un papel central. La instrumentación y el sistema multimedia forman una superficie integrada que facilita el acceso a la información y mejora la experiencia de conducción.

La amplitud es otro de los aspectos más destacados del modelo. Gracias a una plataforma diseñada específicamente para vehículos eléctricos, el EV9 aprovecha mejor el espacio disponible y ofrece un habitáculo especialmente generoso. Dependiendo de la configuración elegida, puede acomodar hasta siete ocupantes con un elevado nivel de confort.

Llama especialmente la atención el trabajo realizado en materiales y acabados. Kia busca ofrecer una experiencia más cercana al segmento premium mediante superficies cuidadas, soluciones innovadoras y una sensación de calidad superior a la que tradicionalmente se asociaba a la marca. El objetivo es reforzar el posicionamiento del EV9 como uno de los modelos más avanzados de su categoría.

El apartado tecnológico también ocupa un lugar fundamental. El SUV incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad de última generación y múltiples funciones destinadas a mejorar la seguridad y el confort durante los desplazamientos. Estas tecnologías convierten al EV9 en uno de los vehículos más completos de la gama.

Con el EV9, Kia demuestra hasta qué punto ha evolucionado su capacidad para desarrollar productos innovadores y atractivos. Su diseño diferenciador, su elevado nivel tecnológico y una presencia visual difícil de ignorar explican por qué muchos lo consideran el coche más bonito y ambicioso que la marca ha puesto en circulación hasta la fecha.