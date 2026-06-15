El nuevo Audi es el coche más bonito en la historia de la marca y mejora a modelos mucho más caros

Coches y Motos 15 JUN 2026 - 16:58h.

Audi da el do de pecho con el nuevo A6 e-tron

Este es el principal problema del Audi Q3

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Durante los últimos años, Audi ha recibido algunas críticas por parte de clientes y expertos relacionadas con la experiencia de uso de sus coches eléctricos. La marca alemana ha tomado nota. Y la respuesta llega en forma de una profunda evolución del A6 e-tron, una berlina eléctrica que ahora presume de más autonomía, mejor tecnología y una filosofía mucho más práctica para el día a día.

Lo curioso es que los cambios más importantes no se aprecian a simple vista. El diseño mantiene las líneas elegantes y deportivas que ya caracterizaban al modelo. Sin embargo, el trabajo realizado en el habitáculo ha sido enorme. Audi ha escuchado a sus clientes y ha recuperado algo que muchos echaban de menos: los botones físicos para las funciones más utilizadas. Una decisión que mejora la ergonomía y reduce las distracciones durante la conducción.

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Máxima tecnología en el nuevo Audi A6 e-tron

La digitalización sigue teniendo un papel protagonista, pero ahora está mejor integrada. El renovado sistema MMI ofrece gráficos más modernos, una respuesta más rápida y una conectividad más avanzada con los teléfonos móviles. Además, parte de la información se reparte entre el cuadro digital, la pantalla central y la del acompañante. El objetivo es que cada ocupante tenga acceso a las funciones necesarias sin complicaciones.

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Audi también ha aprovechado la actualización para reforzar el apartado tecnológico. El control de crucero adaptativo es más avanzado. El reconocimiento de señales puede modificar automáticamente la velocidad del vehículo. El asistente de aparcamiento gana capacidades autónomas. Y se incorporan elementos como la llave digital, el acceso confort o una cámara 4K integrada que mejora la seguridad y registra lo que sucede alrededor del coche.

367 CV de potencia y más de 750 km de autonomía

También evoluciona el apartado mecánico. La nueva versión Performance desarrolla 367 CV gracias a un motor eléctrico de 270 kW asociado a una batería de 100 kWh. Con esta configuración alcanza hasta 756 kilómetros de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa entre los modelos más eficientes de su categoría y responde directamente a las críticas recibidas por las primeras versiones.

Para quienes buscan mayores prestaciones existe la variante quattro, equipada con dos motores eléctricos y 428 CV de potencia combinada. Además de la tracción total, ofrece una autonomía de hasta 723 kilómetros. Otro de sus puntos fuertes es la carga rápida. Puede pasar del 10 al 80% en apenas 21 minutos, una ventaja importante para quienes realizan largos desplazamientos.

Audi también ha ajustado los precios en algunos mercados europeos, donde esta evolución del A6 e-tron ya está disponible y ha sido recibida de forma muy positiva. España todavía espera su llegada oficial.